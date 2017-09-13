Киммих: «Имея численное преимущество, „Бавария“ должна была сыграть лучше»

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих остался недоволен выступлением своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Андерлехта» (3:0). На 11-й минуте поединка соперники мюнхенцев остались в меньшинстве, после того как хавбек бельгийской команды Свен Кумс получил красную карточку за фол в своей штрафной на Роберте Левандовски. Киммих выразил мнение, что «Бавария» должна была лучше проявить себя, учитывая раннее удаление игрока «Андерлехта»:
«Быстрый гол безусловно помог нам. Но нам нужно было закрепить это преимущество. У „Андерлехта“ было несколько шансов сравнять счёт. Но мы не должны были даже близко их подпускать. Имея численное преимущество, „Бавария“ должна была сыграть лучше».
мы видели в субботе, что происходит когда судейство объективное. Бавария смотрелась в матче с хоффенхаймом как загнанные собачки, которые ищут в комнате пятый угол
мы видели в субботе, что происходит когда судейство объективное. Бавария смотрелась в матче с хоффенхаймом как загнанные собачки, которые ищут в комнате пятый угол
Киммих просто решил напомнить, что он играет в "Баварии".
Киммих просто решил напомнить, что он играет в "Баварии".