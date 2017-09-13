Киммих: «Имея численное преимущество, „Бавария“ должна была сыграть лучше»

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13 сентября 2017, 07:15

Защитник «Баварии» остался недоволен выступлением своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Андерлехта» (3:0). На 11-й минуте поединка соперники мюнхенцев остались в меньшинстве, после того как хавбек бельгийской команды получил красную карточку за фол в своей штрафной на . Киммих выразил мнение, что «Бавария» должна была лучше проявить себя, учитывая раннее удаление игрока «Андерлехта»:

«Быстрый гол безусловно помог нам. Но нам нужно было закрепить это преимущество. У „Андерлехта“ было несколько шансов сравнять счёт. Но мы не должны были даже близко их подпускать. Имея численное преимущество, „Бавария“ должна была сыграть лучше».