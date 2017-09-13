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Киммих: «Имея численное преимущество, „Бавария“ должна была сыграть лучше»

13 сентября 2017, 07:15
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)АндерлехтМатч завершен

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих остался недоволен выступлением своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Андерлехта» (3:0). На 11-й минуте поединка соперники мюнхенцев остались в меньшинстве, после того как хавбек бельгийской команды Свен Кумс получил красную карточку за фол в своей штрафной на Роберте Левандовски. Киммих выразил мнение, что «Бавария» должна была лучше проявить себя, учитывая раннее удаление игрока «Андерлехта»:

«Быстрый гол безусловно помог нам. Но нам нужно было закрепить это преимущество. У „Андерлехта“ было несколько шансов сравнять счёт. Но мы не должны были даже близко их подпускать. Имея численное преимущество, „Бавария“ должна была сыграть лучше».

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
13 сентября 2017 в 21:23
Будь вместо Андерлехта ПСЖ, получили бы целую авоську. Правильно глоголить малец, надо уже выходить из ступора и играть как подобает гранду.
Bayern Best
Bayern Best
13 сентября 2017 в 14:40
Джошуа,скажи это поляку.
aviciii
aviciii
13 сентября 2017 в 11:05
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    13 сентября 2017 в 08:11
    Выиграли с приличным счетом, сами не пропустили, тренер доволен...
    Киммих просто решил напомнить, что он играет в "Баварии".
    Майкл59ru
    Майкл59ru ответ Аксинья (раскрыть)
    13 сентября 2017 в 08:02, ред.
    Что то с памятью моей стало.....Что то я не припомню,кого в последний раз Бавария побеждала с разницей в пять мячей ? Хотя....можешь не отвечать,я вспомнил,Хемнитцер в Кубке Германии,аутсайдер Третьей лиги. Да,это действительно великая победа, которая золотыми буквами вписана в историю славных побед Баварии,не удивительно что потом они даже от 3:0 морщат нос. Привыкли к разгромам,мюнхенцы )))
    Аксинья
    Аксинья ответ Майкл59ru (раскрыть)
    13 сентября 2017 в 07:32
    Привыкли, что если выигрывают с разницей меньше чем в пять мячей, то матч считается неудачным...
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    13 сентября 2017 в 07:28
    3:0,куда ещё лучше? В конце концов не с Карабахом играли чтобы счёт 6:0 делать. Вполне себе уверенная победа,на классе.
    Гость
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