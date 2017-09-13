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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Неймар подарил благотворительному фонду футболку, в которой сыграл с «Селтиком»

вчера, 19:56
СелтикСелтик0 : 5Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар сделал вклад в благотворительный фонд Марины Далглиш, который был основан в 2005 году. Этот фонд, названный именем жены Кенни Далглиша, помогает женщинам бороться с раком молочной железы. Неймар подарил фонду свою игровую футболку, в которой выходил на поле в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:0). Эта футболка будет продана на аукционе среди прочих лотов фонда через несколько недель.

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Все комментарии
киэнджин
вчера в 22:55
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 22:21
    Футболку???? В Фонд????? Это сделал человек, который сам выкупил свой трансфер за 222 млн долларов? Не обнищал надеюсь.
    Пластун
    вчера в 21:44
    Учитывая как его папаша любит бабло то стыд и позор оправдывающих петуха. Петуху надо трусы подарить. А то папаша говорит, что его петушок совсем босый после Барсы(((
    Пластун ответил No problem
    вчера в 21:43
    No problem:
    Норм человеческий поступок. Ещеб слил пару арабских лям баксов,так ваще здорово было б.
    Про лямы ты загнул. Этот Петух удавится или его папаша удавит, если он захочет послушаться тебя)
    Gigante Buono ответил Альберт Шестернев
    вчера в 21:33
    Альберт Шестернев:
    Какая честь!!!какая честь!!!! Дарить обноски раковобольным людям!! У них же единственная цель: получить обноски с плеч неймара. Они же в момент воскресят страдальцев. После этого подарка Неймар упал в моих глазах Только непробиваемые недоумки вознесут хвалу Нйемару за его поступок.
    Только "непробиваемые недоумки" будут критиковать человека за благотворительность. За эту футболку фонд выручит очень хорошую сумму,которая принесет больным значительно больше пользы, чем несуразные опусы критиков.
    Альберт Шестернев ответил Глор ПСЖ
    вчера в 21:17
    Глор ПСЖ:
    Неймар пожертвовал фонду. Роналду помог детям. Месси сокрыл налоги. Кто что может, тот то и делает.
    Пожертвование это как минимум от 100 тысяч евро. Исходя из бюджета этого конченного скупердяя все 500
    Альберт Шестернев
    вчера в 21:15
    Какая честь!!!какая честь!!!! Дарить обноски раковобольным людям!! У них же единственная цель: получить обноски с плеч неймара. Они же в момент воскресят страдальцев.



    После этого подарка Неймар упал в моих глазах


    Только непробиваемые недоумки вознесут хвалу Нйемару за его поступок.
    romanDonskoy
    вчера в 21:06
    Красава, респект за это!
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 20:59
      Artemon9
      вчера в 20:37
      А я в прошом году в Дубае в благотворительный ящик с одеждой положил 7 сумок со своими вещами...эх..надо было прессу позвать
      Alex12357 ответил alexxxi
      вчера в 20:30
      alexxxi:
      Добрый барин, яйца варит бульон нищим раздаёт.
        alexxxi
        вчера в 20:22
        Добрый барин, яйца варит бульон нищим раздаёт.
        goalaktika
        вчера в 20:18
        Ваууууу!!!!! Вот это пожертвование!!!!!!!)))))))))
        Глор ПСЖ ответил Ищущий и Понимающий
        вчера в 20:11
        Ищущий и Понимающий:
        Насчет этого у меня информации нет! Но буду знать!
        Не могу картинки прикреплять - в инете есть даже демотиватор такой, посмотри, недолго искать.
        Глор ПСЖ ответил Forever Atletico de Madrid
        вчера в 20:11
        Forever Atletico de Madrid:
        Какой у тебя был предыдущий ник?
        пАчиму предыдущий? У меня есть действующий:
        - добрый тролль
        - тайный фанат роналду
        - renamed_user_323285
        - хейтер барселоны
        остальные не так известны)
        Ищущий и Понимающий ответил Глор ПСЖ
        вчера в 20:10
        Глор ПСЖ:
        Я один пример приведу. Роналду попал мячом в болельщика на трибуне - подошёл к нему, извинился, пожал руку и подарил футболку. Месси попал в девушку мячом и сломал ей руку - сделал вид, что ничего не было. Если человек, то человек всегда, а если подобие, то о чём говорить.
        Насчет этого у меня информации нет! Но буду знать!
        No problem
        вчера в 20:09
        Норм человеческий поступок.
        Ещеб слил пару арабских лям баксов,так ваще здорово было б.
        Forever Atletico de Madrid ответил Глор ПСЖ
        вчера в 20:08
        Глор ПСЖ:
        Я один пример приведу. Роналду попал мячом в болельщика на трибуне - подошёл к нему, извинился, пожал руку и подарил футболку. Месси попал в девушку мячом и сломал ей руку - сделал вид, что ничего не было. Если человек, то человек всегда, а если подобие, то о чём говорить.
        Какой у тебя был предыдущий ник?
        Ищущий и Понимающий
        вчера в 20:08
        Неймар играет наи"чувствах", Месси на рояле, Рона на "саксафоне"! После футбола каждый занимается любимом делом!
        Глор ПСЖ ответил Ищущий и Понимающий
        вчера в 20:04
        Ищущий и Понимающий:
        За то что помог детям Рона поймали налоговые и судят за это!))) Ага!
        Я один пример приведу. Роналду попал мячом в болельщика на трибуне - подошёл к нему, извинился, пожал руку и подарил футболку.
        Месси попал в девушку мячом и сломал ей руку - сделал вид, что ничего не было.

        Если человек, то человек всегда, а если подобие, то о чём говорить.
        Ищущий и Понимающий ответил Глор ПСЖ
        вчера в 20:02
        Глор ПСЖ:
        Неймар пожертвовал фонду. Роналду помог детям. Месси сокрыл налоги. Кто что может, тот то и делает.
        За то что помог детям Рона поймали налоговые и судят за это!))) Ага!
        Глор ПСЖ
        вчера в 20:00
        Неймар пожертвовал фонду. Роналду помог детям. Месси сокрыл налоги.
        Кто что может, тот то и делает.
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