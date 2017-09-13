Неймар подарил благотворительному фонду футболку, в которой сыграл с «Селтиком»

Нападающий ПСЖ Неймар сделал вклад в благотворительный фонд Марины Далглиш, который был основан в 2005 году. Этот фонд, названный именем жены Кенни Далглиша, помогает женщинам бороться с раком молочной железы. Неймар подарил фонду свою игровую футболку, в которой выходил на поле в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:0). Эта футболка будет продана на аукционе среди прочих лотов фонда через несколько недель.

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