«Спартак» уступил «Марибору» в матче Юношеской Лиги УЕФА

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая команда выиграет Лигу чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Лига Европы
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
«Шахтёр» дома одолел «Наполи»63
23:38
Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Тоттенхэмом»85
23:38
«Спартак» не удержал преимущество над «Марибором»481
22:50
Глушаков получил травму в матче с «Марибором»11
21:43
Инфантино пытался помешать запрету для Мутко избираться в Совет ФИФА7
02:37
Бубнов: «Стоит задать вопросы Каррере, замены „Спартака“ в принципе не сработали»0
02:20
Бохар: «Мы переиграли „Спартак“ и могли взять три очка»2
02:10
Клопп: «„Ливерпуль“ доминировал и заслуживал лучшего результата»1
01:52
Миланич: «„Марибор“ очень хорошо отреагировал на пропущенный мяч»0
01:33
Рейнгольд: «С соперником посильней ничьей бы не было»4
01:19
Комбаров: «Не думаю, что шансы на выход из группы сильно изменились»5
00:49
Поульсен продлил контракт с «Лейпцигом»1
00:22
Червиченко: «Все проблемы приходили с позиции Ещенко»11
00:19
Каррера: «Замена Промеса была ошибкой»21
00:16
Самедов: «Не знаю, почему прижались после гола»9
23:39
«Ливерпуль» и «Севилья» поделили очки66
23:39
«Лейпциг» и «Монако» не выявили сильнейшего8
23:39
«Порту» дома уступил «Бешикташу»7
23:39
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ82
23:35
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Фейеноорд»15
22:55
Ковачич получил травму в матче Лиги чемпионов2
22:45
Сольбаккен: «„Локомотив“ - сильнейшая команда в нашей группе»4
22:28
«Барселона» ждёт рекордных доходов по итогам сезона9
22:23
Касильяс догнал Гиггза по числу сезонов в Лиге чемпионов8
22:15
Сёмин: «Хорошо, что букмекеры отдают предпочтение „Копенгагену“»5

«Спартак» уступил «Марибору» в матче Юношеской Лиги УЕФА

вчера, 16:56
Марибор (до 19)1 : 0Спартак (до 19)Спартак (до 19)Матч завершен

В поединке 1-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА «Спартак» уступил «Марибору».

Лендава, стадион «Спортни Парк» 

«Марибор» (до 19) – «Спартак» (до 19) – 1:0 (0:0)
Голы: Т. Горват 50.

«Марибор» (до 19): Чайнко, Ходжич, Коблар, Пиртовшек, Колманич, Матко (Грайфонер 61), Жугель, Огринец, Т. Горват, Штор (Куковец 46), Н. Горват (Шламбергер 84)

«Спартак» (до 19): Максименко, Воропаев, Петрунин, Миронов, Рассказов, Орехов, Игнатов, Володкин, Бакаев (Мазуров 57), Руденко (Калачевский 81), Лопатин (Горбулин 75)

Предупреждения: Матко 45, Орехов 60, Грайфонер 75.

Судья: Ференц Карако.

Вечером свой поединок проведут основные команды. Клубы, напомним, представляют квартет Е.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Kuprin
вчера в 22:43
У армейцев вест молодняк в основе играли 16 летние да еще против Бенфики а что у Спартака ?
Atokato ответил AntiherQ1488
вчера в 22:24
Так и марибор не славится своей молодёжкой как бенфика!
John Travolta
вчера в 21:40
Впрочем ничего нового!
Petergoff ответил AntiherQ1488
вчера в 21:33
AntiherQ1488:
Так они себя и называют ГОЛУБЫЕ береты. Зная, что могут постоять за себя и ответить. А не прячутся, извиваясь и виляя, как уж на сковородке, мол, вы не так поняли, мы лазурные, это другой цвет. Ну возьмите и скажите, да сине бело голубые. Придумали тут, лазурные, блин.
А кто назвал лазурные? А? Гена Орлов? Так он может не в теме,что в гимне Зенита из покон веков поётся-Я хочу,что-б флаг ГОЛУБОЙ,реял над всем миром и страной.......
renegade1976
вчера в 21:25
    memphis
    вчера в 21:21
    Верим в поражение Спартака 4-0
    nikolah ответил AntiherQ1488
    вчера в 20:46
    AntiherQ1488:
    Срач - комменты - просмотры - заходы на сайт - профит.
    конечно ))
    ну хоть за грубые вещи банят ))
    НЕ президент рфс ответил AntiherQ1488
    вчера в 20:45
    AntiherQ1488:
    Да ладно, врать то, до гены никто не использовал слово "лазурные" чтоб откреститься от слова "голубые"?
    А от кого ты услышал раньше него?
    AntiherQ1488 ответил НЕ президент рфс
    вчера в 20:44
    НЕ президент рфс:
    Так все и говорят сине-бело-голубые. А слово "лазурные" пару раз в эфире произнёс Геннадий Сергеевич и после этого понеслось. Недавно один умник про бакланов ляпнул и опять понеслось. Ну а вам удачи в Словении. Говорят снаряд два раза в одну воронку не падает , так пусть упадёт. Молодёжка проиграла ,значит основа победит.
    Да ладно, врать то, до гены никто не использовал слово "лазурные" чтоб откреститься от слова "голубые"?
    НЕ президент рфс ответил AntiherQ1488
    вчера в 20:35
    AntiherQ1488:
    Так они себя и называют ГОЛУБЫЕ береты. Зная, что могут постоять за себя и ответить. А не прячутся, извиваясь и виляя, как уж на сковородке, мол, вы не так поняли, мы лазурные, это другой цвет. Ну возьмите и скажите, да сине бело голубые. Придумали тут, лазурные, блин.
    Так все и говорят сине-бело-голубые. А слово "лазурные" пару раз в эфире произнёс Геннадий Сергеевич и после этого понеслось. Недавно один умник про бакланов ляпнул и опять понеслось. Ну а вам удачи в Словении. Говорят снаряд два раза в одну воронку не падает , так пусть упадёт. Молодёжка проиграла ,значит основа победит.
    RIR68
    вчера в 20:08
    ну мы тоже " не очень" день вчера начали. главное - как закончить.
    Морозовский ответил AntiherQ1488
    вчера в 20:05
    AntiherQ1488:
    все таки 5:1 и 0:1 - разные вещи, хоть и оба - поражения.
    Не, я за то, что пожертвовали собой,хотя и не так самозабвенно как жеребцы (тут Вам минус) ради Главной победы !
    AntiherQ1488 ответил Морозовский
    вчера в 20:00
    Морозовский:
    Верно Поросята поступили - пошли по следам молодых Жеребцов !
    все таки 5:1 и 0:1 - разные вещи, хоть и оба - поражения.
    Морозовский
    вчера в 19:58
    Верно Поросята поступили - пошли по следам молодых Жеребцов !
    Vadik
    вчера в 19:55
    Это не повод для расстройства! Успехов в дальнейшем!!!
    AntiherQ1488 ответил nikolah
    вчера в 19:48
    nikolah:
    чувак это в порядке вещей))
    Срач - комменты - просмотры - заходы на сайт - профит.
    Алексей Буренин
    вчера в 19:47
    боюсь что то же самое будет и со спартаком изРФПЛ сегодня
    Caniggia
    вчера в 19:46
    Спартак обязан поддержать победный почин российских клубов в лице ЦСКА, тем более Марибор далеко не Бенфика. Спартаку удачи! Ждём очередных очков в российскую копилку.
    старина
    вчера в 19:40
    Сами виноваты,по игре должны были побеждать
    nikolah ответил MS SQL Server MVP
    вчера в 19:40
    чувак это в порядке вещей))
    Тага Дага ответил MS SQL Server MVP
    вчера в 19:40
    Согласен полностью, чем больше не футбола,тем больше срача тут.Ну проиграли 1-0..и что...
    ⒸⓊⓇⓉ ⒶⓃⒼⓁⒺ
    вчера в 19:40
      AntiherQ1488 ответил Штиль
      вчера в 19:36
      Тогда почему ты таким вырос? Вот, в чем вопрос.
      Levadia
      вчера в 19:36
      Не думал,что молодёжка Спартака проиграет.Всё же Марибор не Бенфика.
      Посмотрим,как основа сыграет.Жду 0-2 за Спартака!
      ROLENTO
      вчера в 19:29
      Вперёд Марибор!
      MS SQL Server MVP
      вчера в 19:23
      Ну проиграла молодежка РУСССКОГО клуба , а комментарии такие прям возникают вопросы,а вы случаем не с Марибору родом ?)
      AntiherQ1488 ответил Штиль
      вчера в 19:18
      Штиль:
      Рвётся ещё как с треском)
      У тебя в детстве, ничего не случалось? Семья полная была?)
      Штиль ответил RussianHorse
      вчера в 19:14
      RussianHorse:
      Кстати, можно без троллинга, почему рили Пичушкина выбрал на аву( да и ник раньше был)? не, я не моралфаг, но просто очень любопытно. Кумир твой или чисто потроллить? Если второе, я умываю руки, значит я вообще не секу в троллинге, ибо не могу себе представить людей, у которых от этого "порвется")
      Рвётся ещё как с треском)
      AntiherQ1488 ответил RussianHorse
      вчера в 19:06
      RussianHorse:
      Кстати, можно без троллинга, почему рили Пичушкина выбрал на аву( да и ник раньше был)? не, я не моралфаг, но просто очень любопытно. Кумир твой или чисто потроллить? Если второе, я умываю руки, значит я вообще не секу в троллинге, ибо не могу себе представить людей, у которых от этого "порвется")
      Моральные ориентиры. Потом думай и гадай, что за люди ходят рядом.
      Гуливер
      вчера в 19:04
      у спартака шансов нету победа будет за Марибором
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
      Rambler's Top100