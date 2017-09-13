«Спартак» уступил «Марибору» в матче Юношеской Лиги УЕФА

В поединке 1-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА «Спартак» уступил «Марибору».
Лендава, стадион «Спортни Парк»
«Марибор» (до 19) – «Спартак» (до 19) – 1:0 (0:0)
Голы: Т. Горват 50.
«Марибор» (до 19): Чайнко, Ходжич, Коблар, Пиртовшек, Колманич, Матко (Грайфонер 61), Жугель, Огринец, Т. Горват, Штор (Куковец 46), Н. Горват (Шламбергер 84)
«Спартак» (до 19): Максименко, Воропаев, Петрунин, Миронов, Рассказов, Орехов, Игнатов, Володкин, Бакаев (Мазуров 57), Руденко (Калачевский 81), Лопатин (Горбулин 75)
Предупреждения: Матко 45, Орехов 60, Грайфонер 75.
Судья: Ференц Карако.
Вечером свой поединок проведут основные команды. Клубы, напомним, представляют квартет Е.
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1-0 НЕ СОЛИДНО КАК-ТО, НАДО ХОТЯ БЫ 3-0 !!!!!