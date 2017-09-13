«Фейеноорд» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Фейеноорда» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Фейеноорд»: Джонс, Сент-Жюст, ван дер Хейден, Бетиус, Эль-Ахмади, Вилена, Нелом, Бергуис, Амрабат, Крамер, Боттегин.
Запас: Бийлоу, Ларссон, Дикс, Тапиа, Торнстра, Венте, Гертруида.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Агуэро, Де Брюйне, Силва, Давид Силва, Менди, Фернандиньо, Отаменди, Жезус.
Запас: Браво, Данило, Стерлинг, Гюндоган, Мангала, Делф, Сане.
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