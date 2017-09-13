Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Тоттенхэмом»

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 3:1 (2:1)

Голы: Сон 4, Кейн 15, Кейн 60 – Ярмоленко 11.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэйвис, Сон (Сиссоко 83), Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн (Льоренте 87).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак (Загаду 80), Толян, Дахуд (Кастро 72), Нури Шахин, Кагава (Гетце 66), Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

Главный тренер: Петер Бош.

Предупреждения: Дайер 36, Вертонген 58, Толян 88, Кастро 90.

Удаление: Вертонген 90+2.

Судья: Рокки (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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