Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Тоттенхэмом»

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 3:1 (2:1)
Голы: Сон 4, Кейн 15, Кейн 60 – Ярмоленко 11.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэйвис, Сон (Сиссоко 83), Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн (Льоренте 87).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак (Загаду 80), Толян, Дахуд (Кастро 72), Нури Шахин, Кагава (Гетце 66), Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.
Главный тренер: Петер Бош.
Предупреждения: Дайер 36, Вертонген 58, Толян 88, Кастро 90.
Удаление: Вертонген 90+2.
Судья: Рокки (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте