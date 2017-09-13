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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в игре с «Тоттенхэмом»

вчера, 23:38
ТоттенхэмТоттенхэм3 : 1БоруссияБоруссияМатч завершен

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию».

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 3:1 (2:1)
Голы: Сон 4, Кейн 15, Кейн 60Ярмоленко 11.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэйвис, Сон (Сиссоко 83), Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн (Льоренте 87).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак (Загаду 80), Толян, Дахуд (Кастро 72), Нури Шахин, Кагава (Гетце 66), Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.
Главный тренер: Петер Бош.

Предупреждения: Дайер 36, Вертонген 58, Толян 88, Кастро 90. 
Удаление: Вертонген 90+2.

Судья: Рокки (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
AlexanderP622 ответил ⒸⓊⓇⓉ ⒶⓃⒼⓁⒺ
сегодня в 01:30
ⒸⓊⓇⓉ ⒶⓃⒼⓁⒺ:
Хорошо еще что никто из наших в эту группу не попал
Ну может быть.
Dauletbek
сегодня в 01:26
Харри Кейн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mr_Tim
сегодня в 01:14
Апээловцы прям не знают преград)) шмели отыграються!
ZENIT GOAL
сегодня в 01:06
    ⒸⓊⓇⓉ ⒶⓃⒼⓁⒺ
    сегодня в 01:02
    Хорошо еще что никто из наших в эту группу не попал
    Gianfranco Zola
    сегодня в 01:02
    Неожиданно,болельщиков ттх с победой на Уэмбли.
    Napoleon Bonapart ответил sicheslav
    сегодня в 01:01
    sicheslav:
    Называть Коноплянку хоть на долю умным футболистом это обхезаться в первом же доводе) Не понимаешь о чем говоришь - лучше промолчи.
    Чем с тобой говорить, лучше промолчу....
    sicheslav ответил Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:56
    Napoleon Bonapart:
    Вот что за манера, все перекручивать? Ярмолка- имеет хорошие футбольные данные, он- атлетичен. Но повторяю, еще раз, у него нет футбольных мозгов, он- туповат. Но, вполне возможно, что в немецком футболе он и сыграет, хотя сейчас, в Бундесе, уже играют умнее и Ярмолка опоздал.... Ярмолка, по футбольному неотесанный мужик, его и близко нельзя сравнивать с Мхитаряном, даже Конопля, выглядит умнее.
    Называть Коноплянку хоть на долю умным футболистом это обхезаться в первом же доводе) Не понимаешь о чем говоришь - лучше промолчи.
    Глор ПСЖ ответил cannongun
    сегодня в 00:31
    cannongun:
    1/4 твой предел. Скринь
    Я не играю в футбол, к сожалению, даже в квалификацию ЛЧ не попаду)
    Zen-Aku
    сегодня в 00:31
    Нежданнчик! Болел шпор с победой!
    Tott_Hot ответил cannongun
    сегодня в 00:27
    cannongun:
    Я там на тебя нажаловался)
    я тебя запомнил =D
    cannongun ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 00:23
    1/4 твой предел. Скринь
    Пилотка Моноло
    сегодня в 00:21
    На классе!
    Napoleon Bonapart ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 00:20
    10 seconds to stars:
    Вот с харизмой у него всё в порядке. Если для тебя харизма это не кусаться как Суарес или налетать на соперников как Хач и Гармаш
    Вот что за манера, все перекручивать? Ярмолка- имеет хорошие футбольные данные, он- атлетичен. Но повторяю, еще раз, у него нет футбольных мозгов, он- туповат. Но, вполне возможно, что в немецком футболе он и сыграет, хотя сейчас, в Бундесе, уже играют умнее и Ярмолка опоздал.... Ярмолка, по футбольному неотесанный мужик, его и близко нельзя сравнивать с Мхитаряном, даже Конопля, выглядит умнее.
    cannongun ответил Tott_Hot
    сегодня в 00:20
    Я там на тебя нажаловался)
    Указательный палец Кейна ответил alexov222
    сегодня в 00:19
    alexov222:
    Орье в защите зверь конечно,чего не скажешь о нем в нападении))..а мне понравился сегодня ТТХ,показали два разных тайма и оба отличные от постоянной модели-зажимать соперника на его половине и... все)) наконец-то Поккет показал план Б. всех с победой!
    Мне больше всего смешно не от отмененого гола Обамы, а от того что все ноют про засуженную Боруссию. Вопрос: о чем вы все говорите? Или первый гол Дортмунда прям чистый? Смех)))
    cannongun ответил cool4back
    сегодня в 00:19
    Неа, я на инглиш смотрел
    cool4back ответил cannongun
    сегодня в 00:16
    cannongun:
    Но главное - мы начали с победы и сделали это на вемберлее проклятом, coys!!
    Ты, случаем, не обратил внимание? Комментатор говорил, мол, в ТТХ всего два игрока англичанина... )))
    10 seconds to stars ответил Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:14
    Napoleon Bonapart:
    А я считаю, что Мхитарян сильнее. Мхитарян, элементарно умнее Ярмолки, но даже Мхитарян, несколько потерялся в Европе, это уже, не тот Мхитарян, который феерил в Шахтере. А зависти, у меня никакой нет и Ярмолка мне- неинтересен. Да, возможно, забьет еще, но лидером европейским, он никогда не станет, харизма не та.....
    Вот с харизмой у него всё в порядке. Если для тебя харизма это не кусаться как Суарес или налетать на соперников как Хач и Гармаш
    Павел Амурский
    сегодня в 00:13
    Тоттенхем просто сильнее.
    Napoleon Bonapart ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 00:11
    10 seconds to stars:
    Ты завистливый и предвзятый человек. Ярмола хорош и это не только моё мнение и других рядовых болел, а и многих экспертов.
    А я считаю, что Мхитарян сильнее. Мхитарян, элементарно умнее Ярмолки, но даже Мхитарян, несколько потерялся в Европе, это уже, не тот Мхитарян, который феерил в Шахтере. А зависти, у меня никакой нет и Ярмолка мне- неинтересен. Да, возможно, забьет еще, но лидером европейским, он никогда не станет, харизма не та.....
    dimagas1 ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 00:09
    10 seconds to stars:
    Швец который из дубля Севильи вернулся в Карпаты? Остальных не знаю.
    Да я посмотрел состав их сборной. понятия не имею что там за игрОки играют.
    Tott_Hot
    сегодня в 00:09
    ждем экспертов рагнара, клопа аута, академику коимбру. Без них ветка шпор не ветка)
    10 seconds to stars ответил Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:07
    Napoleon Bonapart:
    Слушай, ну я тебя умоляю, не говори ерунду. Как можно, после одной игры, сразу, делать выводы, кто лучше, а кто хуже? Ярмолка- убогий футболист, нет в нем футбольного шарма и интеллекта, он очень ограниченный. Я понимаю, что все хохлы, сейчас, будут смотреть на него, как Божество, но это не так. Он забил случайный мяч и испугался.... У него в Боруссии, компания солидная, но он- не лидер, у него футбольная культура низкая.
    Ты завистливый и предвзятый человек. Ярмола хорош и это не только моё мнение и других рядовых болел, а и многих экспертов.
    Tott_Hot ответил cannongun
    сегодня в 00:07
    cannongun:
    Прости не туда нажал!! )))
    это ты о чем?)
    10 seconds to stars ответил Sem25
    сегодня в 00:06
    Sem25:
    Головин быстрее Зинченко, это точно. Зинченко засветился в Уфе чуть раньше, но сейчас Головин лучше.
    Вспомним о Головине, когда он перейдёт в английский ТОП клуб
    Napoleon Bonapart ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 00:05
    10 seconds to stars:
    Ну а кто ему конкурент?? Мхитарян разве что и тот же Коноплянка. В России же футболистов нет.
    Слушай, ну я тебя умоляю, не говори ерунду. Как можно, после одной игры, сразу, делать выводы, кто лучше, а кто хуже? Ярмолка- убогий футболист, нет в нем футбольного шарма и интеллекта, он очень ограниченный. Я понимаю, что все хохлы, сейчас, будут смотреть на него, как Божество, но это не так. Он забил случайный мяч и испугался.... У него в Боруссии, компания солидная, но он- не лидер, у него футбольная культура низкая.
    alexov222
    сегодня в 00:05
    Орье в защите зверь конечно,чего не скажешь о нем в нападении))..а мне понравился сегодня ТТХ,показали два разных тайма и оба отличные от постоянной модели-зажимать соперника на его половине и... все)) наконец-то Поккет показал план Б. всех с победой!
    Sem25 ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 00:04
    10 seconds to stars:
    Головин это как наши Зинченко и Коваленко.
    Головин быстрее Зинченко, это точно. Зинченко засветился в Уфе чуть раньше, но сейчас Головин лучше.
    10 seconds to stars ответил dimagas1
    сегодня в 00:03
    dimagas1:
    А Кузяев, а Швец,а Миранчук?)))Кто эти люди?)))
    Швец который из дубля Севильи вернулся в Карпаты? Остальных не знаю.
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