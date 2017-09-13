«Шахтёр» - «Наполи»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Наполи» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Шахтер»: Пятов, Степаненко, Тайсон, Фред, Бернард, Марлос, Ордец, Феррейра, Исмаили, Срна, Ракицкий.
Запас: Шевченко, Бутко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Азеведо, Коваленко.
«Наполи»: Рейна, Кальехон, Гамшик, Зелиньски, Хюсай, Инсинье, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Диавара, Милик.
Запас: Сепе, Аллан, Жоржиньо, Маджо, Мертенс, Максимович, Рог.
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