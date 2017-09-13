«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Фейеноорд»

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд».
Роттердам, стадион «Фейеноорд»
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:4 (0:3)
Голы: Стоунз 2, Агуэро 10, Жезус 25, Стоунз 63.
«Фейеноорд»: Джонс, Сен Жюст, Боттегин, ван дер Хейден, Нелом, Вилена, Эль-Ахмади, Амрабат (Ларссон 78), Бергейс (Торнстра 46), Крамер (Венте 71), Боэтиус.
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Менди, Фернандиньо (Сане 72), Силва (Делф 67), Де Брюйне, Бернарду Силва, Агуэро (Стерлинг 60), Габриэл Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Де Брюйне 15, Сен Жюст 38, Крамер 40, Вилена 40, Боттегин, 66.
Судья: Марчиняк (Польша).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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