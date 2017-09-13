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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Фейеноорд»

вчера, 23:35
ФейеноордФейеноорд0 : 4Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд».

Роттердам, стадион «Фейеноорд»

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:4 (0:3)
Голы: Стоунз 2, Агуэро 10, Жезус 25, Стоунз 63.

«Фейеноорд»: Джонс, Сен Жюст, Боттегин, ван дер Хейден, Нелом, Вилена, Эль-Ахмади, Амрабат (Ларссон 78), Бергейс (Торнстра 46), Крамер (Венте 71), Боэтиус.
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Менди, Фернандиньо (Сане 72), Силва (Делф 67), Де Брюйне, Бернарду Силва, Агуэро (Стерлинг 60), Габриэл Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Де Брюйне 15, Сен Жюст 38, Крамер 40, Вилена 40, Боттегин, 66. 

Судья: Марчиняк (Польша).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
AlexanderP622 ответил eleven LC
сегодня в 01:31
eleven LC:
Я бы даже сказал,оборона Сити стоит дороже чем расходы на оборону Румынии!
    AlexanderP622
    сегодня в 01:31
      Dauletbek
      сегодня в 01:22
      Чемпионат Голландии падает...наверное чемпионат России сильнее их чемпионата
      eleven LC ответил Zidane.5
      сегодня в 00:46
      Я бы даже сказал,оборона Сити стоит дороже чем расходы на оборону Румынии!
      cannongun
      сегодня в 00:27
      Без неожиданностей тут.
      severnyj84
      сегодня в 00:16
      Хорошо так разгромил.
      Zen-Aku
      сегодня в 00:11
      Сити тоже самое что с ПСЖ всякие там Фейеноорды и Селтики для них не соперники()

      Болел Сити с победой!
      sihafazatron ответил Zidane.5
      сегодня в 00:06
      Zidane.5:
      Одна защита МС дороже чем весь Фейенорд.))))
      один маникюр роналду стоит больше, чем апоэл)))
      Funny_Smailik
      вчера в 23:59
      Сити набрал ход :)
      Zidane.5
      вчера в 23:54
      Одна защита МС дороже чем весь Фейенорд.))))
      Chelseaman
      вчера в 23:43
      гвардиола в очередной раз на своем гелике давит велосипеды. посмотрим че будет с автобусами и грузовиками
      Nazi
      вчера в 23:41
      Совсем обнищал голландский клубный футбол...

      Что бы в родных стенах даже в ворота не ударить...
      ROMA DROGBA
      вчера в 23:36
      Как неожиданно
      нет
      С победой
      Igo0rek
      вчера в 23:36
      Шикарный матч! Полностью переиграли голландцев!
      sihafazatron
      вчера в 23:36
      в первом тайме сняли все вопросы) показали мю, как надо с фейенордом играть)
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