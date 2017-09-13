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«Тоттенхэм» - «Боруссия» Д: стартовые составы

вчера, 21:05
ТоттенхэмТоттенхэм3 : 1БоруссияБоруссияМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Сон, Кейн, Дайер, Дембеле, Эриксен, Орье, Дэвис.
Запас: Ворм, Триппьер, Сиссоко, Льоренте, Фойт, Винкс, Уокер-Питерс.

«Боруссия» Д: Бюрки, Шахин, Ярмоленко, Толян, Обамеянг, Дахуд, Пулишич, Кагава, Папастатопулос, Пищек, Топрак.
Запас: Вайденфеллер, Загаду, Суботич, Гетце, Исак, Филипп, Кастро.

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Все комментарии
spartach091
вчера в 21:42
Ярмоле удачи,надеюсь заиграет
1994_RAUL-IKER_2015
вчера в 21:36
Удачи немцам.
ZENIT GOAL
вчера в 21:28
Хэя, Би-Фау-Би!!!
Вперёд, Боруссия!
Foxes ответил sparxx2
вчера в 21:27
sparxx2:
А оба не можешь ?
Обеих, с могу, а сразу оба матча, нет, не получается. )))))
Виталик ManUtd Rus
вчера в 21:24
    sparxx2 ответил Foxes
    вчера в 21:23
    Foxes:
    Не знаю чего выбрать смотреть, или ТТХ-БД или Лив-Сев.
    А оба не можешь ?
    Аргeнтинeц
    вчера в 21:19
    Толян это Тимощук, а у Боруссии - Тольян.
    Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян — Дауд, Шахин — Ярмоленко, Кагава, Пулишич — Обамеянг
    sir-5
    вчера в 21:13
    Ощиплют куру.
    ZeuSS
    вчера в 21:13
    Удачи Ярмоле
    Foxes
    вчера в 21:12
    Не знаю чего выбрать смотреть, или ТТХ-БД или Лив-Сев.
    MaxForCSKA
    вчера в 21:12
    поставил на Тоттенхэм, не подведите
    Medikk88
    вчера в 21:10
    Удачи Боруссии!!!
    Foxes
    вчера в 21:10
    По болею, за англичан.
    sihafazatron
    вчера в 21:08
    удачи ттх! за АПЛ))
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