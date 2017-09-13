«Тоттенхэм» - «Боруссия» Д: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Сон, Кейн, Дайер, Дембеле, Эриксен, Орье, Дэвис.
Запас: Ворм, Триппьер, Сиссоко, Льоренте, Фойт, Винкс, Уокер-Питерс.
«Боруссия» Д: Бюрки, Шахин, Ярмоленко, Толян, Обамеянг, Дахуд, Пулишич, Кагава, Папастатопулос, Пищек, Топрак.
Запас: Вайденфеллер, Загаду, Суботич, Гетце, Исак, Филипп, Кастро.
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Вперёд, Боруссия!
Вперёд, Боруссия!
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян — Дауд, Шахин — Ярмоленко, Кагава, Пулишич — Обамеянг
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян — Дауд, Шахин — Ярмоленко, Кагава, Пулишич — Обамеянг