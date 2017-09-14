Венгер: «Переговоры с Озилом по контракту замедлились»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что клуб пока приостановил переговоры с полузащитником Месутом Озилом по новому договору. Текущее соглашение хавбека рассчитано до лета 2018 года.

«Конечно, я надеюсь продлить контракт с Месутом. Переговоры немного замедлились после 31 августа, потому что нам нужно немного отдохнуть от этого и сосредоточиться на игре в футбол, но мы постепенно вернемся к вопросу о договоре Озила».

Летом игрок мог перейти в «Барселону».

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