«Милан» потерял Конти на полгода

Пресс-служба «Милана» сообщает о том, что защитник команды Андреа Конти, получивший травму в расположении сборной Италии, не поможет «россонери» на протяжении 6 месяцев.
У 23-летнего оборонца выявлено повреждение крестообразной связки левого колена.
Стоит отметить, что Конти лишь в июле перебрался в «Милан» из «Аталанты».
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Те кто фанатеют от МакГрегора, только из-за его дерзкого поведения, это фрики. У Конора много других достоинств, за которые можно его поддерживать и считать одним из лучших.
Те кто фанатеют от МакГрегора, только из-за его дерзкого поведения, это фрики. У Конора много других достоинств, за которые можно его поддерживать и считать одним из лучших.