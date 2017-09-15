«Милан» потерял Конти на полгода

Пресс-служба «Милана» сообщает о том, что защитник команды Андреа Конти, получивший травму в расположении сборной Италии, не поможет «россонери» на протяжении 6 месяцев.

У 23-летнего оборонца выявлено повреждение крестообразной связки левого колена.

Стоит отметить, что Конти лишь в июле перебрался в «Милан» из «Аталанты».

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