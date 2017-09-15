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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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«Милан» потерял Конти на полгода

сегодня, 19:58

Пресс-служба «Милана» сообщает о том, что защитник команды Андреа Конти, получивший травму в расположении сборной Италии, не поможет «россонери» на протяжении 6 месяцев.

У 23-летнего оборонца выявлено повреждение крестообразной связки левого колена.

Стоит отметить, что Конти лишь в июле перебрался в «Милан» из «Аталанты».

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Все комментарии
dimagas1
сегодня в 20:45
Пол года довольно долго.
Lazio-Kiev
сегодня в 20:41
Вот и отпускай игроков в сборную!
Igo0rek ответил вoлгoдoн
сегодня в 20:39
вoлгoдoн:
по мне так шоу
Шоу или нет, на 100% знают только те, кто принимал в этом участие.
вoлгoдoн ответил Igo0rek
сегодня в 20:37
Igo0rek:
Поединок с лучшим боксером мира, а возможно и за всю историю, на его территории - это самоубийство. Даже просто выйти в ринг на этот бой, это уже достойно уважения. Ну а то, что Конор продержался 10 раундов и в самом начале вообще был лучше. Это точно нельзя назвать для ирландца провалом или позором.
по мне так шоу
Igo0rek ответил вoлгoдoн
сегодня в 20:36
вoлгoдoн:
Уважаю скромных спортсменов.
Поединок с лучшим боксером мира, а возможно и за всю историю, на его территории - это самоубийство. Даже просто выйти в ринг на этот бой, это уже достойно уважения. Ну а то, что Конор продержался 10 раундов и в самом начале вообще был лучше. Это точно нельзя назвать для ирландца провалом или позором.
Bayern Best
сегодня в 20:36
Жаль парня только,только заиграл за Милан.
Igo0rek ответил вoлгoдoн
сегодня в 20:34
вoлгoдoн:
Уважаю скромных спортсменов.
У каждого свой подход. МакГрегор очень сильная, очень целеустремленная и самоуверенная личность. Он любит давить психологически на соперника, плюс элементы шоу, чтобы о нем говорили. Не важно как, плохо или хорошо. Вспомни бой с Жозе Альдо, где бразилец после всех нападок, просто как танк попер на ирландца. Все помнят исход! Нокаут на 13 секунде боя.

Те кто фанатеют от МакГрегора, только из-за его дерзкого поведения, это фрики. У Конора много других достоинств, за которые можно его поддерживать и считать одним из лучших.
вoлгoдoн ответил Igo0rek
сегодня в 20:30
Igo0rek:
С каких пор, треш-ток считается неадекватным?
Уважаю скромных спортсменов.
Igo0rek ответил вoлгoдoн
сегодня в 20:27
вoлгoдoн:
Неважно.Это кумир молодежи.Ирландский неадекват с боксерскими намерениями.
С каких пор, треш-ток считается неадекватным?
Igo0rek ответил Foxes
сегодня в 20:26
Foxes:
Чего то я не припоминаю, что был такой футболист. За какую команду он играл?
Это боец смешанных единоборств. Месси/Роналду в своем виде спорта...
Foxes ответил вoлгoдoн
сегодня в 20:25
вoлгoдoн:
Неважно.Это кумир молодежи.Ирландский неадекват с боксерскими намерениями.
А, это тот клоун, которому не так давно, по репе настучали.
вoлгoдoн ответил Foxes
сегодня в 20:22
Foxes:
Чего то я не припоминаю, что был такой футболист. За какую команду он играл?
Неважно.Это кумир молодежи.Ирландский неадекват с боксерскими намерениями.
Foxes ответил Igo0rek
сегодня в 20:20
Igo0rek:
Здоровья парню! Есть множество примеров, когда с подобной, спортсмены становились только лучше или как минимум не хуже. Конор МакГрегор, самый яркий тому пример.
Чего то я не припоминаю, что был такой футболист. За какую команду он играл?
вoлгoдoн
сегодня в 20:17
Стандартный горький диагноз - 6 месяцев.Непобедимая травма.
Igo0rek
сегодня в 20:05
Здоровья парню! Есть множество примеров, когда с подобной, спортсмены становились только лучше или как минимум не хуже. Конор МакГрегор, самый яркий тому пример.
Адвокат 76
сегодня в 20:04
Это потеря из потерь.
Zen-Aku
сегодня в 20:03
Калабрия и Абате welcome!
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