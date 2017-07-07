Как и ожидалось, защитник «Аталанты» Андреа Конти перешел в «Милан». Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 2022 года. По неофициальной информации, за футболиста миланский клуб заплатит 24 миллиона евро плюс в рамках сделки в «Аталанту» отправится 20-летний хавбек миланцев Маттео Пессина.

В минувшем сезоне Конти принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил восемь голов и сделал пять голевых передач.