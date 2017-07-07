Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально ПАОК арендовал у «Зенита» Мака 17

Конти перешел в «Милан»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Аталанта, Конти Андреа
Сегодня, 16:32 | Источник: ФК "Милан" | Фото: ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, защитник «Аталанты» Андреа Конти перешел в «Милан». Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 2022 года. По неофициальной информации, за футболиста миланский клуб заплатит 24 миллиона евро плюс в рамках сделки в «Аталанту» отправится 20-летний хавбек миланцев Маттео Пессина.

В минувшем сезоне Конти принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил восемь голов и сделал пять голевых передач.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:28
ответ пользователю Виталик ManUtd Rus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:49
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:34 Официально Фото Воспитанник «Генка» Кастань стал игроком «Аталанты» 0
16:24 Официально Матье стал игроком «Спортинга» 8
12:30 Официально Шкриньяр - игрок «Интера» 5
Вчера
23:58 «Валенсия» заплатит за Нето 7 миллионов евро 1
22:59 «Милан» продлит контракт с Доннаруммой до конца недели 8
22:31 «Уфа» расторгла контракт с Филиным 1
21:48 Официально Фото «Лидс» усилился экс-хавбеком «Ньюкасла» 2
21:16 Официально Тульский «Арсенал» взял в аренду игрока «Лилля» 3
20:59 Официально Видео Клиши перешёл в «Истанбул Башакшехир» 2
20:35 «Милан» объявил о прибытии Конти 9
все материалы по этой теме
Турниры