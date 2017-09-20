Семеду: «Для меня честь играть с Месси, это футболист с другой планеты»

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду после победы над «Эйбаром» в 5-м тура чемпионата Испании (6:1) отметил игру нападающего Лионеля Месси, оформившего покер в матче:
«Месси производит большое впечатление. Для меня честь играть с ним, он всегда удивляет, это футболист с другой планеты».
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То другая планета, то инопланетянин
Че вы там Айзека Азимова начитались что ли?
То другая планета, то инопланетянин
Че вы там Айзека Азимова начитались что ли?