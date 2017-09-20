Эдер: «„Интеру“ нужно сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов»

Нападающий «Интернационале» Эдер подвёл итоги выездного матча 5-го тура Серии A против «Болоньи» (1:1):

«Мы знали, что „Болонья“ доставит нам некоторые проблемы, как и в случае с приездом сюда „Наполи“, но мы – „Интер“, и мы потеряли два очка. „Наполи“ снова хочет попасть в Лигу чемпионов, они приехали сюда и одержали победу. Мы знали, что нам тоже нужна победа, и что она не будет простой. С другой стороны, когда ты не выигрываешь, то важно хотя бы не проиграть. У нас был хороший второй тайм.

„Интер“ должен был начать эту встречу лучше. Нам нужно совершенствоваться в определённых аспектах и сосредоточиться на нашей цели – попадании в Лигу чемпионов».

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