Горецка: «После стопроцентного момента „Шальке“ „Бавария“ забила со спорного пенальти»

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 5-го тура чемпионата Германии (0:3):

«Я считаю, что в первом тайме нас выбило из колеи то, что когда у нас были моменты, мы принимали неправильные решения у ворот „Баварии“. Если бы мы открыли счёт, то матч сложился бы по-другому. И в результате контратаки после нашего стопроцентного момента соперник заработал спорный пенальти. Мы надеялись взять какие-то очки из этой домашней игры, и этот результат очень разочаровывает».

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