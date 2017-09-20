Ульрайх: «Рад победе и тому, что удалось отстоять на ноль»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал победу над «Шальке» в 5-м туре чемпионата Германии (3:0):

«Я рад тому, что мне удалось отстоять на ноль и что мы взяли сегодня три очка. Играть в гостях у „Шальке“ всегда непросто, но мы хорошо справились со своей задачей.

Время от времени нам было нелегко. Футболисты „Шальке“ хорошо играли, старались оказывать давление. Мы в свою очередь допустили несколько простых ошибок во время розыгрыша мяча. Особенно это касается второго тайма, когда у соперника были моменты возле наших ворот. Мы должны поработать над этим. Но мы хорошо действовали в атаке, что привело к забитым мячам. Парни отлично справились с задачей. Поэтому наша победа была заслуженной».

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