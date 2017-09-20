Денис Суарес: «Надеюсь, что продолжу играть и забивать голы»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, отличившийся голом в ворота «Эйбара», поделился впечатлениями от матча 5-го тура чемпионата Испании (6:1):

«Я доволен как результатом, так и своим вкладом в него. Надеюсь, что продолжу играть и забивать голы.

Разрыв в счёте кажется крупноватым, у соперника были 1 или 2 шанса, когда они могли повести 1:0. Однако этот матч завершился так, как мы и хотели.

Месси всё делает очень легко и спокойно. Так здорово видеть его игру и иметь возможность выступать с ним за одну команду! Это лучший в мире футболист, ни у кого не может быть в этом сомнений. Я надеюсь, мы сможем наблюдать его здесь ещё долгое время».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте