Точилин: «Тяжело сказать, о каких судейских ошибках говорит Манчини»

Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Александр Точилин не согласен со словами наставника «Зенита» Роберто Манчини, который после поражения «сине-бело-голубых» заявил, что матч между командами «был омрачен многочисленными судейскими ошибками»:

«Думали о том, чтобы показать хорошую игру, дать достойный бой. Но в то, что будет победа, не совсем верил. Поэтому даже не знаю, что говорить. Психология где-то нас во втором тайме подвела. В какой-то момент хоть и говорили, что надо сыграть очень осторожно, что „Зенит“ будет прилагать максимум усилий, чтобы отыграться, но немного дрогнули. Но ребята - молодцы, все-таки справились. Я их просил не отходить от игры, которую они показывали в первом тайме. Понятно, что силенки начали их покидать. Но они, повторюсь, молодцы, и победа - это полностью их заслуга. В будущем это придаст им психологический рывок, чтобы играть на протяжении всех минут каждого матча.

Я не знаю, про какие судейские ошибки говорил тренер „Зенита“ Манчини. Если брать удаление, то это чистая красная карточка - выход один на один. Пенальти - я повтор не видел, но человек выходит на ударную позицию, и его сбивают. Тяжело сказать, о каких они говорят ошибках. У нас тоже есть определенные внутренние претензии к судейству, поскольку некоторые схожие решения арбитр почему-то трактовал в одну сторону».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте