Манчини: «Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России, в котором его команда уступила петербургскому «Динамо»:

«Поздравляю петербургское „Динамо“ с этой победой.

Почему после удаления Мевли не сделал замену, а перевел в центр обороны Капленко? Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.

Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться с максимальной отдачей. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись, и я благодарен им за это.

Напомнила ли мне сегодняшняя атмосфера миланское или римское дерби? Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы „Динамо“ играло в Премьер-Лиге - не пришлось бы далеко ехать.

Вылет из Кубка России — трагедия? Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись».

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