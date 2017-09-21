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Манчини: «Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле»

вчера, 23:00
ДинамоДинамо3 : 2ЗенитЗенитЗакончился в дополнительное время

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России, в котором его команда уступила петербургскому «Динамо»:

«Поздравляю петербургское „Динамо“ с этой победой.

Почему после удаления Мевли не сделал замену, а перевел в центр обороны Капленко? Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.

Я отношусь серьезно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться с максимальной отдачей. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись, и я благодарен им за это.

Напомнила ли мне сегодняшняя атмосфера миланское или римское дерби? Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы „Динамо“ играло в Премьер-Лиге - не пришлось бы далеко ехать.

Вылет из Кубка России — трагедия? Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись».

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Все комментарии
da83
вчера в 23:53
    112910415
    вчера в 23:44
      alfranza
      вчера в 23:41
      Фола последней надежды конечно там не было. Однако, то что Зенит проиграл виноват он сам, а не судья, поля и бакланы.
      Беренгар
      вчера в 23:40
      Позор, ничего не скажешь!
      ЦСКА Самый титулованный ответил starche
      вчера в 23:36
      starche:
      Лучше бы молчал в тряпочку..........
      Правильно говоришь, иногда лучше помолчать чем говорить! Мотай на ус.
      MALOVAR
      вчера в 23:29
      Роберто,привыкай оправдываться,Вардаров больше не будет
      Брулин
      вчера в 23:18
      Луческу пост сдал
      Манчини пост принял
      Чупакабра
      вчера в 23:18
      Игра была боевая в итоге выиграла та команда которая больше этого хотела! Динамо с победой! Желаю им выиграть кубок России!
      Аксинья
      вчера в 23:14
      Судейских ошибок было две: во первых удалили игрока не той команды, во вторых поставили пенальти не в те ворота...Стратегия Зенита сыграла против него самого...
      RDeanW
      вчера в 23:13
      и по пути луческу пошел: первая осечка во внутреннем турнире - сразу "многочисленные судейские ошибки"
      Шуnя771
      вчера в 23:12
      "Не всегда Коту Масленица!"))
      MS SQL Server MVP
      вчера в 23:12
        RDeanW
        вчера в 23:12
        зенит накупил себе 10 составов, а ближайший резерв проигрывает иегудам и командам фнл. нужно и на скамейку 7-8 аргентинцев бы прикупить
        starche
        вчера в 23:11
        Лучше бы молчал в тряпочку..........
        Николай 86
        вчера в 23:09
        Судейскими ошибками? Это он наверно про тот момент, когда Капленко должны были удалять, а не желтую показывать.
        MS SQL Server MVP
        вчера в 23:09
        Манчини : Cудья СКА судил по правилам, не смотря на "заход" в судейскую....
        Valera Krasnasanu
        вчера в 23:03
        Он не вменяемый(Манчини) как чел который привез 2 гола может быть лучший? Матч с Бней Иегудой ничему не научил. А этот еще и доказал почему не играет Новосельцев...
        wingback
        вчера в 23:03
        Почему после удаления Мевли не сделал замену, а перевел в центр обороны Капленко?
        Потому что я - физручини и люблю капленки и мевли...
        kidman4ik
        вчера в 23:02
        Судья виноват оказывается? А ну тогда все понятно.
        Луческу №2 в питере )))
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