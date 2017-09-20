Гаджиев: «Проблемы остаются. Сказать, что „Амкар“ силён и грозен, нельзя»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги разгромной победы своей команды над «Факелом» (4:0) в поединке 1/16 финала Кубка России:

«Такой счет, что может показаться, что легкая игра была. На самом деле, нет. Все стало проще, когда „Факел“ всей командой пошел вперед, и зоны оголились. Мы этим воспользовались, у нас все же более квалифицированные исполнители.

К сезону мы по ряду причин мы не совсем подготовились. Но все же с „армейцами“ и с „Зенитом“ у нас были такие игры, что мы достойно проиграли. Исполнители у них хорошие, они воспользовались ситуациями у наших ворот. Но и сказать, что у нас все проблемы решены, что мы сильные и грозные, нельзя. Проблемы остаются. И „Факел“ в некоторых ситуациях эти проблемы обнажал. Мы теряли мячи в таких моментах, когда воронежцы начинали играть быстро и шли в отбор. Проблемы остаются, но мы стараемся их решать.

Значит ли вылет многих команд РФПЛ из турнира, что теперь „Амкар“ будет ставить перед собой амбициозные задачи? Мы должны исходить из конкретных игр. Мы ехали сюда и понимали, что местная команда чуть менее квалифицированная, чем наша. Но „Локомотив“ более квалифицированная команда, чем наша, однако мы же ее обыграли. Мы будем играть в полную силу в каждой кубковой игре, и подход не будет с двойными стандартами. Посмотрим, что из этого выйдет».

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