Тихонов: «Жалею лишь о том, что не дотерпели одну минуту в основное время матча»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов считает, что его команда заслуженно обыграла «Локомотив» в матче 1/16 финала Кубка России:

«Я поздравляю свою команду. Для ребят это большая победа. Единственное, о чем я жалею – то, что мы не дотерпели одну минуту. Из-за этого пришлось играть еще полчаса.

Различные недомогания, спазмы в дополнительное время были у Таранова, Ткачука, Башкирова. Это меня расстраивает. Команда старалась, ребята не жалели себя. Мы заслужили победу своим огромным желанием».

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