Сёмин: «Судья не совсем правильно принимал отдельные решения»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в поединке 1/16 финала Кубка России:

«Наделали много ошибок, которые потом сами исправляли. Должны были выбраться из этой ситуации, но не удалось. По работе и самоотдаче игра получилась интересная. Предъявлять претензии футболистам будет неправильно, но ошибаться так нельзя.

Конечно, поражение расстроило. Мы вложили много труда в этот матч, а через два дня игра в Ростове. Ни для кого не секрет, что „Крылья“ - одни из лидеров ФНЛ. Они хорошо играют, но, наверное, мы не должны были сегодня уступать.

„Крылья“ часто атаковали через левый фланг? Как оценю игру защитников? Я бы не сказал, что сыграли плохо. Наоборот, с этого фланга мы забили гол и создавали остроту.

Как мне работа судей? Судья не совсем правильно принимал отдельные решения. На 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом уронили в штрафной площади».

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