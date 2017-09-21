Бубнов: «„Зенит“ не настроился должным образом на матч с „Динамо“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка России между петербургским «Динамо» и «Зенитом» (3:2):

«Трудно сказать насколько состоятельным оказалось стартовое сочетание игроков, выставленное на игру Роберто Манчини, потому что уже на 10-й минуте его команда оказалась в меньшинстве. При этом факт, что „Зенит“ не настроился на матч должным образом. Креативная группа состояла из представителей основной обоймы, которые за всё время создали считанное число голевых моментов. Гол Паредеса – ошибка голкипера, второй мяч фаворит забил сразу, воспользовавшись замешательством „Динамо“. Ещё один верный шанс отличиться в дополнительное время упустил Дриусси, который игру никак не усилил.

Ротация, безусловно, сказалась на качестве. Особенно это касалось линии обороны. На те же грабли Манчини, к слову, наступил в квалификации Лиги Европы, в ответной встрече с „Бней Иегуда“. А тут всё оказалось ещё сложней. Пару центральных защитников лишённому игровой практики Новосельцеву составил юный опорный полузащитник Капленко. Если итальянский тренер обратил внимание на парня, это не просто так. Эпизодами он выглядел очень неплохо, но ему, увы, пока недостаёт опыта и скорости, на чём его периодически ловил соперник.

Функциональная готовность команды Александра Точилина оказалась на высоком уровне. „Динамо“ весь матч навязывало фавориту контригру, действовало внимательно и организованно за исключением короткого провального отрезка по ходу второго тайма, когда „Зенит“ сравнял счёт».

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