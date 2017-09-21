Соловьёв: «Сразу сказал, что „Динамо“ в основное время „Зениту“ не проиграет»

Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьев прокомментировал победу «бело-голубых» над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России:

«Как только нам выпал „Зенит“, я сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Я еще ни разу не проигрывал своему бывшему клубу. Читал статью о том, что Манчини нигде в Кубке не проигрывал. Что ж, „Динамо“ его остановило.

На стадионе игралось хорошо. Не ожидал, что столько болельщиков придет. Болельщиков „Динамо“ вначале слышал, потом фанаты „Зенита“ стали кричать. Первый гол пропустили, потерялись чуть-чуть, потом, пока приходили в себя, нам второй забили. Судья в некоторых моментах помогал „Зениту“. Анюков рукой сыграл, достаточно моментов было.

Не согласен, что Кубок России превращается в Кубок ФНЛ. Если команды ФНЛ выиграли — значит, есть в этом их заслуга. ЦСКА в Курск вообще вторым составом приехал, проиграли. Ничего здесь нет такого. Конечно, неправильно, что команды Премьер-Лиги приезжают вторыми составами. Если уж приезжать, то сильнейшим составом»​.

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