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Ткаченко: «У Головина есть потенциал для того, чтобы заиграть в любой команде мира»

сегодня, 00:52

Глава компании ProSportsManagment Герман Ткаченко считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину по силам в будущем заиграть в топ-клубе:

«Интерес к Головину из „Арсенала“ – это правда. Что с ним там было бы? Помню, какими уезжали в Англию Видич и Иванович – многие не верили в успех, на первых порах оба смотрелись неважно. Но впоследствии стали лучшими в МЮ и „Челси“! И у Головина есть потенциал для того, чтобы заиграть в любой команде мира. Я в этом уверен.

Не кажется ли мне, что менять клуб после ЧМ-2018 ему может быть хуже? Кажется. Так бывает, ведь основные выводы будут делать по международным кампаниям. К примеру, о Промесе будут судить не по 50 голам в РФПЛ, а по игре „Спартака“ с „Ливерпулем“. Или Голландии с Францией».

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