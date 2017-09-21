Льяич: «Надеюсь, моё время пришло. Я чувствую, что готов к дерби с „Ювентусом“»

Форвард «Торино» Адем Льяич, на счету которого уже 3 забитых мяча в 5 встречах Серии A, отметил, что чувствует себя готовым к предстоящему дерби с «Ювентусом» в рамках 6-го тура чемпионата Италии:

«Я допускал некоторые ошибки в прошлом. Теперь я надеюсь, что моё время пришло. Сейчас я играю под нападающими на той позиции, которую я предпочитаю. Чувствую себя всё лучше и готов к дерби с "Ювентусом. В прошлом году на этом стадионе я забил гол со штрафного, который я вряд ли забуду, было бы здорово это повторить. „Бьянконери“ остаются сильной командой, они не просто так выиграли шесть Скудетто подряд. Нам нужно провести идеальный матч с правильным настроем. Постараемся доставить проблем туринцам».

В предыдущем туре «Торино» на выезде обыграл «Удинезе» (3:2), а «Ювентус» дома взял три очка в матче с «Фиорентиной» (1:0).

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