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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 76’ Енисей 3:0 Ахмат
18:00 сегодня Олимпиец -:- Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
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Гвардиола: «Каталонский народ показал свой гражданский дух, мы будем голосовать»

сегодня, 15:34

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, являющийся ярым сторонником независимости Каталонии, сегодня выступил на пресс-конференции, посвященной этому вопросу.

После ареста десятка членов регионального правительства, которые хотят провести референдум по вопросу о самоопределении 1 октября, Гвардиола сказал:

«Каталонский народ показал свой гражданский дух. Вся Европа знает, что единственное наше желание - это проголосовать 1 октября. Здесь речь идет даже не о независимости, а о демократии. Я убежден, что всё пройдет цивилизованно, и мы все будем голосовать в следующем месяце».

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Все комментарии
Казанский ответил жменя семечек
сегодня в 16:26
жменя семечек:
каталония и есть автономия! они хотят по типу наших бывших республик отделится !
Да,но с правами такими же,как наши губернии,а Каталония наравне с Мадридом вносит наибольший вклад в ВВП Испании.Поэтому желание немного оставлять себе понятно))
жменя семечек ответил Казанский
сегодня в 16:17
Казанский:
Тут скорее речь идет о придании автономии Каталонии,а не отделении от Испании))
каталония и есть автономия! они хотят по типу наших бывших республик отделится !
10 seconds to stars
сегодня в 16:17
Придётся ФК Барселоне переехать куда-нибудь в Валенсию, Севилью или тот же Мадрид. Как в случаи с Шахтёром. Жизнь такая вот штука.
VIPded
сегодня в 16:17
КаталонияНаша! Референдумам быть!!!
Джинн Дизлайк from bottle ответил жменя семечек
сегодня в 16:15
жменя семечек:
нам эти глупости только на руку! понимаешь почему.. пусть и дальше тупит
Тук, тук, час за часом
Вновь киэнджин руки в сторону прочь
Он караул! жмёт на всех
Он вызывает у нас смех
Он вызывает у нас смех
Казанский ответил жменя семечек
сегодня в 16:13
жменя семечек:
та что кинжик, пусть тогда и татарстан отделяется? причём тут сколько какой регион ввп даёт? речь о целостности, а значит и о значимости..! с мелкими никто считаться не будет, так мировой порядок сейчас устроен
Тут скорее речь идет о придании автономии Каталонии,а не отделении от Испании))
киэнджин
сегодня в 16:10
    киэнджин
    сегодня в 16:09
      жменя семечек ответил Джинн Дизлайк from bottle
      сегодня в 16:09
      Джинн Дизлайк from bottle:
      Мне он нравится - всякую чушь пишет лишь бы собою эфир забить)
      нам эти глупости только на руку! понимаешь почему.. пусть и дальше тупит
      ДСА
      сегодня в 16:09
      Посмотрим как скоро каталонцев приравняют к террористам.
      жменя семечек ответил 10 номер
      сегодня в 16:08
      10 номер:
      Каталония и Испания - это как Украина и Россия. Куда она денется-то.
      как то передачу смотрел, "путешествие по испании" по моему называется. там два ведущих ездили по испании в том числе и барселону посетили. перед поездкой наслушались о том что каталонцы непримиримы, хотят отделится, всё такое, а когда приехали, увидели что все говорят только по испански, ходят сытые довольные, и совершено от испанцев ни чем не отличаются! накаляет ситуацию только пресса и др.сми.
      Джинн Дизлайк from bottle ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 16:07
      ALBA BARCELONA 21:
      Гвардиола и вся система футбольного клуба Барселона знают,что клуб не пострадает,когда станут независимыми. Скорее всего договор с Фифа,Францией или даже с Испанией есть,иначе не выступали бы за отделение. Святой Апсни благословить,как благословил Святой Лионтий.
        Джинн Дизлайк from bottle ответил жменя семечек
        сегодня в 16:06
        жменя семечек:
        та что кинжик, пусть тогда и татарстан отделяется? причём тут сколько какой регион ввп даёт? речь о целостности, а значит и о значимости..! с мелкими никто считаться не будет, так мировой порядок сейчас устроен
          ALBA BARCELONA 21
          сегодня в 16:06
          Гвардиола и вся система футбольного клуба Барселона знают,что клуб не пострадает,когда станут независимыми.
          Скорее всего договор с Фифа,Францией или даже с Испанией есть,иначе не выступали бы за отделение.
          Святой Апсни благословить,как благословил Святой Лионтий.
          киэнджин
          сегодня в 16:05
            BagioR
            сегодня в 16:04
            Свободу Каталонии!
            киэнджин
            сегодня в 16:04
              киэнджин
              сегодня в 16:03
                тайный фанат роналду
                сегодня в 16:03
                  киэнджин
                  сегодня в 16:01
                    киэнджин
                    сегодня в 16:01
                    Ясное дело Панчита - он ведь гражданин Каталонии...
                    жменя семечек
                    сегодня в 16:01
                    та что кинжик, пусть тогда и татарстан отделяется? причём тут сколько какой регион ввп даёт? речь о целостности, а значит и о значимости..! с мелкими никто считаться не будет, так мировой порядок сейчас устроен
                    10 номер
                    сегодня в 16:01
                    Каталония и Испания - это как Украина и Россия. Куда она денется-то.
                    Санчо Панса
                    сегодня в 16:00
                    С этим товарищем все понятно! Он даже из Манчестера будет голосовать за отделение Каталонии от Испании)
                    киэнджин ответил 10 seconds to stars
                    сегодня в 15:59
                    10 seconds to stars:
                    Сепар
                      10 seconds to stars
                      сегодня в 15:59
                      Сепар
                      киэнджин
                      сегодня в 15:55
                        жменя семечек ответил LOpp
                        сегодня в 15:53
                        LOpp:
                        были разговоры, что возможно во Франции. но думаю ни куда они с Ла Лиги не денутся.
                        скажу вам больше! они и из испании никуда не денутся! всё это понты дешёвые
                        LOpp ответил Марк Аврелий
                        сегодня в 15:51
                        Марк Аврелий:
                        Интересно, в случае отделения Каталонии от Испании где будет играть Барселона?
                        были разговоры, что возможно во Франции.
                        но думаю ни куда они с Ла Лиги не денутся.
                        тайный фанат роналду
                        сегодня в 15:51
                        Испанские и мировые кредиторы потребуют сразу же вернуть все долги. ФК Барселоне придётся распродать весь состав, чтобы расплатиться по кредитам. А с новым бюджетом ФК Барселона о таких игроках как Гомеш даже мечтать не посмеет.
                        Становитесь уже быстрее независимыми, вы не представляете, что это закончится крахом ФК Барселоны.
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