Гвардиола: «Каталонский народ показал свой гражданский дух, мы будем голосовать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, являющийся ярым сторонником независимости Каталонии, сегодня выступил на пресс-конференции, посвященной этому вопросу.

После ареста десятка членов регионального правительства, которые хотят провести референдум по вопросу о самоопределении 1 октября, Гвардиола сказал:

«Каталонский народ показал свой гражданский дух. Вся Европа знает, что единственное наше желание - это проголосовать 1 октября. Здесь речь идет даже не о независимости, а о демократии. Я убежден, что всё пройдет цивилизованно, и мы все будем голосовать в следующем месяце».

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