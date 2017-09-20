Абрахам решил выступать за Нигерию, а не Англию

Президент Федерации футбола Нигерии Амаду Пинник сообщил, что нападающий молодежных сборных Англии Тэмми Абрахам решил выступать за национальную команду Нигерии, откуда родом его отец.

«На прошлой неделе у меня был открытый и содержательный разговор с Тэмми и его отцом. Это была долгая дискуссия, но теперь я могу вам авторитетно заявить, что Абрахам будет играть за Нигерию. Он и его родители уже собирают все необходимые документы.

Тэмми прекрасно понимает, что у него больше шансов попасть в состав Нигерии. Благодаря своему таланту он может на это рассчитывать. Даст Бог, мы попадем на чемпионат мира в России, и тогда у Абрахама появится возможность представлять свою родину на Мундиале».

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