Каземиро: «„Реал“ остаётся той же командой, выигрывавшей всё подряд в прошлом сезоне»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал домашнее поражение от "Бетиса (0:1) в 5-м туре чемпионата Испании:

«Учитывая наше старание, желание забить и то, сколько мы создали моментов, можно сказать, что нам просто не повезло. Это футбол. Иногда справедливость не торжествует. Но мы должны поздравить „Бетис“, который сражался, проделал большую работу и показал здесь хорошую игру.

Мы играли здесь в Лиге чемпионов и одерживали победы. Мы создавали моменты, но это футбол. Есть такие дни, когда мяч просто не идёт в ворота. Мы должны продолжать биться, впереди ещё весь сезон.

„Реал“ отстаёт на 7 очков, но нам нужно сохранять спокойствие. Мы выкладываемся на тренировках. „Реал“ остаётся всё той же командой, выигрывавшей всё подряд в прошлом сезоне, и мы будем продолжать работать над собой. „Барселона“? Нам нужно думать о самих себе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте