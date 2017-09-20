Рамос: «„Реалу“ ранее уже удавалось сокращать большое отставание в Ла Лиге»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в рамках 5-го тура Примеры. Теперь «сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на 7 очков.

«У нас с самого начала матча были возможности забить гол. В таких поединках всегда трудно забить первый мяч. Иногда первый гол просто не приходит. Команда сделала всё, что могла, мы создавали моменты, многие из них были очень опасны и легко могли закончиться голом.

Но мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на следующей игре. В прошлом нам уже удавалось сокращать большое отставание в Ла Лиге. Мы должны оставаться спокойными, впереди ещё много матчей и очков, которые можно будет набрать. Так что я отправляюсь домой с чистой совестью, зная, что я отдал на поле все силы, какие только у меня были, хоть мы и не добились положительного результата.

Когда мы не побеждаем, нужно делать выводы из наших ошибок. Всё всегда можно исправить».

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