Филипе Луис: «Горжусь тем, что мы приобретаем одного из трёх лучших нападающих мира»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис прокомментировал информацию о предстоящем возвращении форварда «Челси» Диего Косты в мадридский клуб:

«Я горжусь своим клубом. Горжусь стадионом, горжусь нашими амбициями, желанием бороться за титулы. А также горжусь тем, какие усилия клуб приложил, чтобы приобрести одного из трёх лучших нападающих мира. Он переходит сюда, чтобы сражаться и делать нас сильнее. Я очень рад тому, что мой друг возвращается».

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