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Педро Роша: «Перешёл из великого бразильского клуба в величайший российский»

сегодня, 11:44

Нападающий «Спартака» Педро Роша вспомнил, как происходил его переход из «Гремио» в московский клуб минувшим летом:

«Можно ли сказать, что я игрок, которому, чтобы раскрыться, требуется какое-то время? Думаю, что все-таки адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это и мой первый опыт игры в европейском клубе. Для себя отмечаю, что все идет лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее. Честно признаться, даже не думал о продолжении карьеры в Европе. Предложение поступило настолько неожиданно, что у меня и времени-то на раздумья не было. Агент позвонил, сказал: „Тобой интересуется “Спартак”“. Мы обсудили детали, и я загорелся идеей перехода. Закрыли сделку за один день.

Мог ли до переезда показать на карте, где находится Москва? Конечно. Знал, что это очень-очень далеко. Но расстояния меня не смущали. Очень хотел сюда приехать. Хотя по поводу жизни в России даже совета спросить ни у кого не успел. Настолько скоротечно произошел переезд.

Часто ли спонтанно принимаю решения? Нет. Обычно все происходит более взвешенно. Берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, — переговорить с родителями. Выслушал все „за“ и „против“. „За“ перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: „Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть“. Мне было очень интересно попробовать себя в „Спартаке“. Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о „красно-белых“. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист».

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 12:18
Умение парня оказаться в нужном месте в нужный момент впечатляет.......
1.Оказался на пути "посланников Федуна" которые уезжали не солоно нахлебавшихся при сделке с Луаном....
2.Оказался в метре от пробегавшего мимо него Шахова в матче с Тосно.....
3.Очутился в зоне доступности журналистов желающих брать интервью.....

Правда покупка его Спартаком не сделала Спартак сильнее....
Удаление игрока Тосно - не принесло 3 очка....
Интервью кроме улыбок ничего не вызывает....( Бразилии часто говорят о „красно-белых“)

Но "величия" у паренька на всех хватит )))))))
kilativ ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:16
Jeck Denielse:
Наивеличайший Педро Роша: «Перешёл из великого бразильского клуба в величайший российский» Да у них и великие результаты схожи : Гремио - последние 4 игры - 1 победа . Спартак - последние 6 игр - 1 победа (без кубка ФНЛ) А величавость Педро Роша не помогла не тем ни другим......ну разве что на страницах газет - где как мы видим он и впрямь велик ))))))))))
у них вообще мания величия, они основой обыграли великую Кубань, и возомнили себя печиньонами всея Руси))
VIC2 ответил Блоссия
сегодня в 12:15
Блоссия:
Удачи, дерзости и побед!
Им бы ещё в мыслях трезвости чуток - цены бы им не было
LOpp ответил Слайш
сегодня в 12:10
Слайш:
клуб вышел в 1/8 финала кубка и он уже величайший? ) неудачный выбор
до розыгрыша 1/16 финала кубка России, футбол в этой стране уже играют почти 100 лет.
с подключением!
VIC2
сегодня в 12:10
Ну, Роша!
Это , конечно, лестно, но надо быть чуточку скромнее, а то напарники твои вновь возгордятся...
Они только-только стали отходить от чемпионской эйфории
киэнджин
сегодня в 12:10
    Блоссия
    сегодня в 12:07
    Удачи, дерзости и побед!
    Jeck Denielse ответил beloff
    сегодня в 12:07
    beloff:
    напомни про последний матч зенита
    А что дон Педро Роша со всем своим неземным величием в Зенит собрался ????
    В Зените играть надо а не интервью раздавать.........
    Игорь Солнцев
    сегодня в 12:06
    Ужасный выбор в клуб Рейнгольда и Бубнова.
    RussianHorse ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:06
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    РЕЙНГОЛЬД О ПЕДРО РОШЕ ВСЁ СКАЗАЛ (ВКЛЮЧАЙ НА 8-58) https://www.youtube.com/watch?v=3uHHZHfEdvQ А ЛУЧШЕ ЦЕЛИКОМ СЛУШАЙ МНЕНИЕ УВАЖАЕМОГО СПАРТАЧА !
    😂
    time out ответил Egorium
    сегодня в 12:05
    Egorium:
    Скоро он поймет, в каком болоте ему тонуть придется.
      beloff ответил Jeck Denielse
      сегодня в 12:05
      Jeck Denielse:
      Наивеличайший Педро Роша: «Перешёл из великого бразильского клуба в величайший российский» Да у них и великие результаты схожи : Гремио - последние 4 игры - 1 победа . Спартак - последние 6 игр - 1 победа (без кубка ФНЛ) А величавость Педро Роша не помогла не тем ни другим......ну разве что на страницах газет - где как мы видим он и впрямь велик ))))))))))
      напомни про последний матч зенита
      Jeck Denielse
      сегодня в 12:03
      Наивеличайший Педро Роша: «Перешёл из великого бразильского клуба в величайший российский»

      Да у них и великие результаты схожи :
      Гремио - последние 4 игры - 1 победа .
      Спартак - последние 6 игр - 1 победа (без кубка ФНЛ)

      А величавость Педро Роша не помогла не тем ни другим......ну разве что на страницах газет - где как мы видим он и впрямь велик ))))))))))
      Т34
      сегодня в 12:00
      Родители тебе сказали, что сам принимай решение, что это твоя карьера и тебе играть. Ты принял правильное решение и все в твоих руках или, как говорят в футболе, твоих ногах.
      Но кроме всего нужна еще и голова, которая должна управлять этими ногами. Ты молод и можешь вырасти в хорошего футболиста и пусть "Спартак" станет для тебя пропуском в большой европейский футбол. А чтобы получить этот пропуск надо проявить себя с самой лучшей стороны там, куда тебя забросила судьба.
      Egorium
      сегодня в 11:59
      Скоро он поймет, в каком болоте ему тонуть придется.
      Faustello
      сегодня в 11:57
      Перешёл в не положенном месте, результат печальный )))
      вованыч 80
      сегодня в 11:57
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        сегодня в 11:55
        РЕЙНГОЛЬД О ПЕДРО РОШЕ ВСЁ СКАЗАЛ (ВКЛЮЧАЙ НА 8-58)



        А ЛУЧШЕ ЦЕЛИКОМ СЛУШАЙ МНЕНИЕ УВАЖАЕМОГО СПАРТАЧА !
        Морозовский
        сегодня в 11:55
        Если бы Роша случайно узнал, что у нас есть "Зенит" - он бы задумался, что ему больше нужно: играть в ВЕЛИЧАЙШЕМ клубе или больше бабла грести в неизвестном за пределами России "проекте"!
        Tомская Лимитчица
        сегодня в 11:55
        Умничка, Педра! Дело говорит! Только в Спартаке все играют не за деньги, а потому как Спартак очень великий клуб!
        Вперед, Ромбик!
        Даже в Бразилии уважают Спартак! Ура!
        Пойду покурю!
        Слайш
        сегодня в 11:55
        клуб вышел в 1/8 финала кубка и он уже величайший? ) неудачный выбор
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 11:53
          Александр Северный
          сегодня в 11:53
          Роша перешел в клуп с 8-10 местом, помененявшим ЛЧ на кубок России.
          Аргeнтинeц
          сегодня в 11:49
          Дриусси: «Перешёл из великого аргентинского клуба в аргентинский середняк»
          ABir
          сегодня в 11:49
          Скорейшей адаптации Дону Педро в Спартаке и много красивых голов в ворота наших соперников!
          verek
          сегодня в 11:47
          пока что Спартак сильно переплатил за Педро, так что ждем прогресса.
          По игре с Тосно можно сказать довольно интересный игрок, быстрый..
          Zimka
          сегодня в 11:46
          От нефтяных денег совсем парню крышу сорвало.
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