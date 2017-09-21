Педро Роша: «Перешёл из великого бразильского клуба в величайший российский»

Нападающий «Спартака» Педро Роша вспомнил, как происходил его переход из «Гремио» в московский клуб минувшим летом:
«Можно ли сказать, что я игрок, которому, чтобы раскрыться, требуется какое-то время? Думаю, что все-таки адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это и мой первый опыт игры в европейском клубе. Для себя отмечаю, что все идет лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее. Честно признаться, даже не думал о продолжении карьеры в Европе. Предложение поступило настолько неожиданно, что у меня и времени-то на раздумья не было. Агент позвонил, сказал: „Тобой интересуется “Спартак”“. Мы обсудили детали, и я загорелся идеей перехода. Закрыли сделку за один день.
Мог ли до переезда показать на карте, где находится Москва? Конечно. Знал, что это очень-очень далеко. Но расстояния меня не смущали. Очень хотел сюда приехать. Хотя по поводу жизни в России даже совета спросить ни у кого не успел. Настолько скоротечно произошел переезд.
Часто ли спонтанно принимаю решения? Нет. Обычно все происходит более взвешенно. Берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, — переговорить с родителями. Выслушал все „за“ и „против“. „За“ перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: „Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть“. Мне было очень интересно попробовать себя в „Спартаке“. Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о „красно-белых“. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист».
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Да у них и великие результаты схожи :
Гремио - последние 4 игры - 1 победа .
Спартак - последние 6 игр - 1 победа (без кубка ФНЛ)
А величавость Педро Роша не помогла не тем ни другим......ну разве что на страницах газет - где как мы видим он и впрямь велик ))))))))))
Да у них и великие результаты схожи :
Гремио - последние 4 игры - 1 победа .
Спартак - последние 6 игр - 1 победа (без кубка ФНЛ)
А величавость Педро Роша не помогла не тем ни другим......ну разве что на страницах газет - где как мы видим он и впрямь велик ))))))))))