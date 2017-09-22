Самарджич: «Кого знаю из „Спартака“? Если честно, я даже ещё не обращал внимания»

Защитник «Анжи» Мирал Самарджич, приобретённый махачкалинцами в летнее трансферное окно, в эфире программы «Все на матч» поделился ожиданиями от встречи 11-го тура чемпионата России со «Спартаком»:

«„Спартак“ – хорошая команда, у них качественные, техничные игроки. Но у нас тоже есть команда – пацаны, друзья. Мы постараемся выложиться на 120 процентов, отдадим все силы, чтобы добиться хорошего результата. Кого знаю из „Спартака“? Если честно, я даже ещё не обращал внимания».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте