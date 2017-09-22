Самарджич: «Кого знаю из „Спартака“? Если честно, я даже ещё не обращал внимания»

Защитник «Анжи» Мирал Самарджич, приобретённый махачкалинцами в летнее трансферное окно, в эфире программы «Все на матч» поделился ожиданиями от встречи 11-го тура чемпионата России со «Спартаком»:
«„Спартак“ – хорошая команда, у них качественные, техничные игроки. Но у нас тоже есть команда – пацаны, друзья. Мы постараемся выложиться на 120 процентов, отдадим все силы, чтобы добиться хорошего результата. Кого знаю из „Спартака“? Если честно, я даже ещё не обращал внимания».
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Спартак обескровлен и у Анжи есть шанс сыграть удачно.Так же как и у ближайшего резерва Спартака есть шанс показать, что они не для галочки в составе.
Удачи обоим клубом и пусть победит сильнейший.
Но переживать всё таки буду за Спартак!Сорри Махачкала, но Спартак он в сердце и уже давно.
Спартак обескровлен и у Анжи есть шанс сыграть удачно.Так же как и у ближайшего резерва Спартака есть шанс показать, что они не для галочки в составе.
Удачи обоим клубом и пусть победит сильнейший.
Но переживать всё таки буду за Спартак!Сорри Махачкала, но Спартак он в сердце и уже давно.
+++ ))
+++ ))