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Дембеле получает в «Барселоне» в 5 раз больше, чем получал в «Боруссии»

сегодня, 15:09

Немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники в Football Leaks, сообщил о деталях трансфера нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за 105 млн евро минувшим летом.

Сообщается, что «Барса» уже заплатила «шмелям» 70 млн евро, а следующие 35 млн заплатит не ранее июля 2018 года.

При этом зарплата самого игрока в каталонском клубе составляет 12 млн евро в год - в 5 раз больше той суммы, что он получал в Дортмунде.

Также известно, что «сине-гранатовые» выплатят 5 млн евро в виде бонусов «Боруссии» за каждые 25 игр француза в составе «блаугранас», но не более 20 млн евро.

Еще 5 млн евро «шмели» могут получить за каждую победу «Барселоны» в Лиге чемпионов (не более 10 млн евро), а каждое из двух последующих участий каталонцев в турнире принесет в казну дортмундцев еще по 5 млн евро. 

Подписной бонус Дембеле, по слухам, составил 3 млн евро.

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Все комментарии
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:54
ALBA BARCELONA 21:
Придет время,когда вся эта сатанинская система футбола развалится и футболисты будут получать чуть больше юриста.Тогда футбол станет более футбольным а сейча по полю бегают евро и доллары.
Проблема в том, что топ-юристы тоже получают десятки миллионов долларов)
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:51
Придет время,когда вся эта сатанинская система футбола развалится и футболисты будут получать чуть больше юриста.Тогда футбол станет более футбольным а сейча по полю бегают евро и доллары.
Viskas el Babselona
сегодня в 15:51
денежный мешок, только деньгами и могут заманивать футболистов)
Санчо Панса ответил Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 15:43
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром:
Благородна твоя миссия, Санчо. Если вдруг кто-нибудь прочитает новость и все еще не догадается, о чем она, ты неизменно доносишь мысль еще раз. Трудна твоя капитанская работа и ответственна. Спасибо за то, что ты есть.
Привет! Да не за что. Есть туго-думы, которым приходиться все разжевывать, что поделать)
Бутер Бродский ответил Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 15:40
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром:
Благородна твоя миссия, Санчо. Если вдруг кто-нибудь прочитает новость и все еще не догадается, о чем она, ты неизменно доносишь мысль еще раз. Трудна твоя капитанская работа и ответственна. Спасибо за то, что ты есть.
Аха-ха)
вoлгoдoн ответил Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 15:35
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром:
Благородна твоя миссия, Санчо. Если вдруг кто-нибудь прочитает новость и все еще не догадается, о чем она, ты неизменно доносишь мысль еще раз. Трудна твоя капитанская работа и ответственна. Спасибо за то, что ты есть.
Зачтено)
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром ответил Санчо Панса
сегодня в 15:32
Санчо Панса:
И вот как тут не посчитать, что он перешел в Барселону не из-за денег) Денежный фактор определенно сыграл свою роль в этом трансфере!
    Санчо Панса
    сегодня в 15:29
    И вот как тут не посчитать, что он перешел в Барселону не из-за денег) Денежный фактор определенно сыграл свою роль в этом трансфере!
    Groove000
    сегодня в 15:27
    будет смешно, если Барса встретися с Боруссией в ЛЧ и выиграет, а потом им еще и как бы компенсацию за поражение заплатит)
    вoлгoдoн ответил zakirjan_87
    сегодня в 15:25
    zakirjan_87:
    Другой француз, который Гризманн, получает 10 лямов в год, а этот 12 кто такой Гризманн и кто такой Дембеле?
    Глупый вброс рэпера Закиряна.
    Барселона и Атлетико разные люди.
    cevin cigan
    сегодня в 15:23
    Даже будучи на больничном.....
    вoлгoдoн
    сегодня в 15:23
    Хороший игрок.Мне очень понравился.Жаль травмировался.Здоровья и удачи!
    zakirjan_87
    сегодня в 15:19
    Другой француз, который Гризманн, получает 10 лямов в год, а этот 12

    кто такой Гризманн и кто такой Дембеле?
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 15:15
    "Барселона" может себе такое позволить.
    вoлгoдoн
    сегодня в 15:14
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