Дембеле получает в «Барселоне» в 5 раз больше, чем получал в «Боруссии»

Немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники в Football Leaks, сообщил о деталях трансфера нападающего Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за 105 млн евро минувшим летом.

Сообщается, что «Барса» уже заплатила «шмелям» 70 млн евро, а следующие 35 млн заплатит не ранее июля 2018 года.

При этом зарплата самого игрока в каталонском клубе составляет 12 млн евро в год - в 5 раз больше той суммы, что он получал в Дортмунде.

Также известно, что «сине-гранатовые» выплатят 5 млн евро в виде бонусов «Боруссии» за каждые 25 игр француза в составе «блаугранас», но не более 20 млн евро.

Еще 5 млн евро «шмели» могут получить за каждую победу «Барселоны» в Лиге чемпионов (не более 10 млн евро), а каждое из двух последующих участий каталонцев в турнире принесет в казну дортмундцев еще по 5 млн евро.

Подписной бонус Дембеле, по слухам, составил 3 млн евро.

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