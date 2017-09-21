СМИ: «Сумма трансфера Косты из „Челси“ в „Атлетико“ может составить 76 млн евро»

По информации британских СМИ, «Атлетико» заплатит за трансфер форварда «Челси» Диего Косты 68 млн евро сразу, а еще 8 млн евро позже, в виде бонусов.

Таким образом, «Челси» продаст Косту за сумму, более чем в два раза превышающую ту, за которую «синие» покупали его у «матрасников» в 2014 году - 36 млн евро.

Коста присоединится к «Атлетико» в январе 2018 года. Игрок сможет снова дебютировать за свою бывшую команду 7 января - в поединке Ла Лиги против «Хетафе».

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