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Билялетдинов стал игроком литовского «Тракая»

сегодня, 13:36

Спортивный директор «Тракая» Вирмантас Лемезис подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-хавбек сборной России Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в литовском клубе:

«Да, мы подписали контракт с Динияром. Сейчас мы уже вносим его в заявку на сегодняшний матч».

Билялетдинов присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента.

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Все комментарии
шлем
сегодня в 14:05
Жизнь-загадочная вещь!!!
Александр Северный
сегодня в 13:59
Все выше и выше и выше.
КЭТиК
сегодня в 13:55
А когда-то был перспективный.... А теперь в России никому не нужен.
Солдат по имени Бастиан
сегодня в 13:51
А мог на лавке Зенита с Паредесом сидеть
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:50
Раскидала судьба бронзовых призёров ЧЕ.Нет желания шутить. Скажу просто. Пусть всё сложится у Динияра. Тракай так Тракай.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:45
СЕРЬЁЗНЫЙ КЛУБ ВЫБРАЛ ДИНИЯР !

НАДЕЮСЬ ГЛУШАКОВА С САМЕДОВЫМ ЛЕТОМ ТОЖЕ ТУДА ПРИСТРОИТ !!!
sir-5
сегодня в 13:43
"Наконец я снова в Европе",-кричит Динияр!
juchok
сегодня в 13:43
докатился...
ЭJlvIS
сегодня в 13:41
Странно что в Арарат не перешел
Alhunah
сегодня в 13:41
Достойному клубу достойный игрок
Филипповых
сегодня в 13:41
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