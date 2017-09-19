Билялетдинов стал игроком литовского «Тракая»

Спортивный директор «Тракая» Вирмантас Лемезис подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-хавбек сборной России Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в литовском клубе:
«Да, мы подписали контракт с Динияром. Сейчас мы уже вносим его в заявку на сегодняшний матч».
Билялетдинов присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента.
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НАДЕЮСЬ ГЛУШАКОВА С САМЕДОВЫМ ЛЕТОМ ТОЖЕ ТУДА ПРИСТРОИТ !!!
НАДЕЮСЬ ГЛУШАКОВА С САМЕДОВЫМ ЛЕТОМ ТОЖЕ ТУДА ПРИСТРОИТ !!!