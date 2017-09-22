Племянник Зинедина Зидана продолжит карьеру в третьем дивизионе Испании

Наставник «Реала» Зинедин Зидан сегодня встретится в Примере с командой своего сына Энцо, а племянник легендарного футболиста, тем временем, нашел себе новый клуб. Дрисс Зидан продолжит карьеру в «Адарве», выступающем в Сегунде B.

Ранее 22-летний полузащитник представлял «молодежку» «Сент-Этьена».

El sobrino de Zidane ficha por un equipo de Segunda B https://t.co/ZT9GhBXryd — Clasificados Cojedes (@clasificojedes) 23 сентября 2017 г.

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