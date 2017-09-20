«Челси» объявил о договоренности с «Атлетико» по трансферу Диего Косты

«Челси» объявил, что договорился с «Атлетико» о переходе нападающего лондонцев Диего Косты под знамена «матрасников». Трансфер будет завершен, когда Коста согласует условия личного контракта и пройдет медосмотр. По неофициальной информации, сумма сделки составит 55 млн евро плюс 10 млн бонусами.
28-летний Коста ранее уже принадлежал «Атлетико» в 2007-14 годах, после чего и перебрался в «Челси» за 38 млн евро.
За три года в составе лондонцев он забил 58 мячей в 120 поединках.
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Зимой что ли перейдет??
Зимой что ли перейдет??
интересно на кого это бабло зимой Абрашка кинет... или грозит трансферный запрет?
интересно на кого это бабло зимой Абрашка кинет... или грозит трансферный запрет?
В общей сложности 65 миллионов за 29-ти летнего нападающего, очень даже не плохая сумма.
Теперь главное, чтобы не провалил мед комиссию, 4 месяца без нормальных тренировок.
В общей сложности 65 миллионов за 29-ти летнего нападающего, очень даже не плохая сумма.
Теперь главное, чтобы не провалил мед комиссию, 4 месяца без нормальных тренировок.