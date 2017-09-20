«Челси» объявил о договоренности с «Атлетико» по трансферу Диего Косты

«Челси» объявил, что договорился с «Атлетико» о переходе нападающего лондонцев Диего Косты под знамена «матрасников». Трансфер будет завершен, когда Коста согласует условия личного контракта и пройдет медосмотр. По неофициальной информации, сумма сделки составит 55 млн евро плюс 10 млн бонусами.

28-летний Коста ранее уже принадлежал «Атлетико» в 2007-14 годах, после чего и перебрался в «Челси» за 38 млн евро.

За три года в составе лондонцев он забил 58 мячей в 120 поединках.

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