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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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18:00 8’ Олимпиец 0:0 Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
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«Челси» объявил о договоренности с «Атлетико» по трансферу Диего Косты

сегодня, 16:57

«Челси» объявил, что договорился с «Атлетико» о переходе нападающего лондонцев Диего Косты под знамена «матрасников». Трансфер будет завершен, когда Коста согласует условия личного контракта и пройдет медосмотр. По неофициальной информации, сумма сделки составит 55 млн евро плюс 10 млн бонусами.

28-летний Коста ранее уже принадлежал «Атлетико» в 2007-14 годах, после чего и перебрался в «Челси» за 38 млн евро.

За три года в составе лондонцев он забил 58 мячей в 120 поединках.

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Все комментарии
матос
сегодня в 17:59
не стоит он и половины этой суммы
JUDGE RAVEN
сегодня в 17:49
ЭТО, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ЧЕЛСИ ЗАПЛАТИЛ АТЛЕТИКО, ТАКУЮ СУММУ. 25 ЕМУ ЦЕНА, НУ ПРИ ОГРОМНОЙ ЛЮБВИ ВСЕГО МАДРИДА 30, НО НЕ 55, БРЕД...
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:48
Коста прекрасно провёл прошлый сезон.Жаль не увидим его в Челси в Лиге Чемпионов.
nba05
сегодня в 17:47
а как это?
Зимой что ли перейдет??
Медив ответил cannongun
сегодня в 17:42
cannongun:
повезло челсюкам. бизнес-кар интересно на кого это бабло зимой Абрашка кинет... или грозит трансферный запрет?
Ни на кого. Деньги от продажи Косты учитывались в покупках этого лета. По сути, это оплата трансфера Мораты с небольшой доплатой
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 17:31
челси очень удачно деда продал !
cannongun
сегодня в 17:28
повезло челсюкам. бизнес-кар
интересно на кого это бабло зимой Абрашка кинет... или грозит трансферный запрет?
Брулин
сегодня в 17:27
Этот трансфер пойдет на пользу всем: и Челси, и Атлетико и, конечно же, Диего Косте) Будет любопытно снова посмотреть его в майке Атлетико!Игрок нормальный,человек мерзкий.
шацк
сегодня в 17:25
Абрамович красавец, купил-продал в плюсе 27 лямов))
VIPded
сегодня в 17:23
Удачи Косте с Атлетико и удачи Челси без Косты!
Don trambon
сегодня в 17:22
Ахаха. В Испании и ЛЧ матрасов Реал унижает, на трансферном рынке - Челси.))0
Romeo 777
сегодня в 17:11
Неужели...Санта Барбара подошла к концу.
В общей сложности 65 миллионов за 29-ти летнего нападающего, очень даже не плохая сумма.
Теперь главное, чтобы не провалил мед комиссию, 4 месяца без нормальных тренировок.
nnb199O
сегодня в 17:04
без Косты челсюкам ничего не светит
d_fincher
сегодня в 17:02
Конте победил Косту.
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