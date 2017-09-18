Эмин Махмудов перешел в «Нефтчи»

Полузащитник Эмин Махмудов стал игроком бакинского «Нефтчи». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до конца сезона, в новой команде Махмудов будет выступать под номером «8».
Последним клубом Махмудова была «Боавишта», с которой он в конце августа расторг контракт. Также Махмудов выступал за «Сатурн», «Спартак», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию».
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Дисквалифицировать таких игроков надо на срок восстановления футболистов, которых они травмировали. Чтоб все было в гармонии . Глядишь, и аккуратнее начнут играть
Дисквалифицировать таких игроков надо на срок восстановления футболистов, которых они травмировали. Чтоб все было в гармонии . Глядишь, и аккуратнее начнут играть