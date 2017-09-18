Эмин Махмудов перешел в «Нефтчи»

Полузащитник Эмин Махмудов стал игроком бакинского «Нефтчи». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до конца сезона, в новой команде Махмудов будет выступать под номером «8».

Последним клубом Махмудова была «Боавишта», с которой он в конце августа расторг контракт. Также Махмудов выступал за «Сатурн», «Спартак», «Томь», «Крылья Советов» и «Мордовию».

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