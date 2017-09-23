«Балтика» сломила сопротивление «Томи»

В поединке 15-го тура ФНЛ «Балтика» одержала волевую победу над «Томью».
Калининград, стадион «Балтика»
«Балтика» - «Томь» - 2:1 (2:1)
Голы: Шешуков 37, Шевчук 43 — Микуцкис 25.
«Балтика»: Помазан, Тимошин, Степанец, Каленкович, И. Джалилов, А. Джалилов (Малеев 83), Чуперка, Скопинцев, Шешуков, Кобялко, Шевчук (Родионов 71).
Главный тренер: Игорь Черевченко
«Томь»: Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин (Зуйков 51), Войдель, Гвинейский (Саная 61), Померко, Деобальд, Соболев.
Главный тренер: Валерий Петраков.
Предупреждения: И. Джалилов 7, Гвинейский 13, А. Джалилов 49, Деобальд 77, Зуйков 90.
Судья: Александр Борисов.
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