«Уфа» одержала минимальную победу над «Арсеналом»

«Уфа» дома минимально обыграла тульский «Арсенал» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - «Арсенал» Тула 1:0 (0:0)
Гол: Игбун 77.
«Уфа»: Беленов, Тумасян (Сухов 79), Табидзе (Засеев 86), Аликин, Живоглядов, Ванек, Стоцкий, Игбоун, Пауревич, Йокич, Фатаи (Сысуев 72).
Главный тренер: Сергей Семак.
«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Александров (Расич 81), Чаушич, Боурчану, Ткачев, Шевченко, Джорджевич.
Главный тренер: Миодраг Божович.
Предупреждения: Тумасян 34, Игорь Шевченко 42, Сысуев 82.
Судья: Владислав Безбородов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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