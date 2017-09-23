«Урал» переиграл «Тосно»

В поединке 11-го тура РФПЛ «Урал» одолел «Тосно».
Екатеринбург, стадион «СКБ-Банк Арена»
«Урал» – «Тосно» – 3:1 (2:0)
Голы: Чантурия 5 (пен), Евсеев 9, Бикфалви 55 (пен) - Труйич 85
«Урал»: Годзюр, Балажиц, Данцев (Меркулов 79), Ароян, Глушков, Чантурия (Манучарян 67), Бикфалви, Бумал, Евсеев (Ильин 72), Бавин, Кулаков.
Главный тренер: Александр Тарханов.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дугалич, Дудиев, Чернов, Полетанович (Трошечкин 87), Казаев (Мелкадзе 61), Палиенко (Труйич 69), Роша, Мирзов, Заболотный.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
Предупреждения: Палиенко 23, Мирзов 30, Заболотный 56, Дугалич 76, Полетанович 82, Мелкадзе 90+2, Бумал 90+2, Манучарян 90+3.
Удаление: Мирзов 90+2 (вторая желтая).
Судья: Евгений Турбин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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