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«Краснодар» - «Зенит»: стартовые составы

сегодня, 17:53
КраснодарКраснодар-:-ЗенитЗенит19:00 Не начался

Обнародованы стартовые составы команд на матч 11-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит».

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаозиньо, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

«Зенит» в этом поединке сыграет в белой форме.

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Все комментарии
Petergoff
сегодня в 18:40
Удачи Зениту,и только победы.
dankoff1986 ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:38
Jeck Denielse:
Паредес,Дриусси,Смольнииков и Ригони в запасе.....????????? Дон Манчини наверно недооценивает Краснодар... Очень неожиданный состав..... Я вообще с трудом представляю успешную игру команды Манчини без Паредеса.......
меня больше удивляет ,что Паредес и Нобоа оба в запасе
морозз
сегодня в 18:35
Итальянец играет в три нападающих ...нонсенс!
steelhead ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:34
Jeck Denielse:
Паредес,Дриусси,Смольнииков и Ригони в запасе.....????????? Дон Манчини наверно недооценивает Краснодар... Очень неожиданный состав..... Я вообще с трудом представляю успешную игру команды Манчини без Паредеса.......
Вам в двух турнирах играть на результат, плюс перелеты - это не в англии за 100 км на автобусе. Без ротации чудес не будет. Да и внятной игры пока нет у Краснодара.
Shamil79
сегодня в 18:27
нууу тут без вопросов!!!! заранее поздравляю!!!!!
Вася Пупкин 1
сегодня в 18:26
Как бы там ни было, жду яркого матча с развязкой, забитыми мячами, и возможно скандальными судейскими решениями. Болеем за Быков!!
Jeck Denielse
сегодня в 18:21
Паредес,Дриусси,Смольнииков и Ригони в запасе.....?????????

Дон Манчини наверно недооценивает Краснодар...

Очень неожиданный состав.....

Я вообще с трудом представляю успешную игру команды Манчини без Паредеса.......
Аден
сегодня в 18:20
Вперёд Краснодар, вся страна с тобой, дави зинаиду.
Skorp-winner ответил nikolah
сегодня в 18:18
nikolah:
да понятно что в лимит )) Ерохин нестабилен просто,но не удивлюсь если через какое-то время подтянется и будет отыгрывать стабильнее )
я к тому, что в старте 6 россиян , на 1 больше, чем разрешено, Манчини спокойно мог выпустить Пареда вместо Ерохина или Нобоа)
Gloomy59
сегодня в 18:17
По всеиу видно, что Манчини держит в голове матч с Реал Сосьедадом!
Dinamo
сегодня в 18:15
Удачи Краснодару.
Lexx123
сегодня в 18:15
Наконец то бан сняли недельный.Вперед Краснодар!
nikolah ответил Skorp-winner
сегодня в 18:14
Skorp-winner:
Манчини в лимит вписывает и мог Паредеса выпустить вместо Ерохина! Видимо Ерохин сейчас готов лучше, вообще уважение к Манчини, за то что он не боится оставлять на скамейке относительно дорогих игроков
да понятно что в лимит ))
Ерохин нестабилен просто,но не удивлюсь если через какое-то время подтянется и будет отыгрывать стабильнее )
drug01
сегодня в 18:13
Составы боевые ждем ничью!
Алексей Буренин
сегодня в 18:09
Зенитушка вперед!!!!
МКС
сегодня в 18:08
Наивный манчини думает, что его чудо команда пройдет Краснодар на короткой ноге.Ну ну)))
loko7
сегодня в 18:07
Ждем интересного матча от двух команд европейского уровня!
Михаил Славнов
сегодня в 18:07
Зенит явный фаворит в матче, чтобы не говорили.
НЕ президент рфс
сегодня в 18:06
В три напа. Зениту удачи и победы!
ДАША Д
сегодня в 18:03
Дзюба в составе, минус один на поле.
dargo
сегодня в 18:02
хотелось бы Ригони вместо Дзюбы, или Паредеса или Нобоа вместо Ерохина - по любому удачи Зениту!!
EvgenyS
сегодня в 18:01
Дзюбе дадут поиграть, ничего себе.
Skorp-winner ответил nikolah
сегодня в 18:01
nikolah:
эх Паредеса бы вместо Ерохина ))
Манчини в лимит вписывает и мог Паредеса выпустить вместо Ерохина! Видимо Ерохин сейчас готов лучше, вообще уважение к Манчини, за то что он не боится оставлять на скамейке относительно дорогих игроков
Ironyfan
сегодня в 18:00
Давно хотелось увидеть такое сочетание в нападении - русский трезубец)
Посмотрим...
Александр Северный
сегодня в 17:58
Зениту только победы!!!!!
nikolah
сегодня в 17:57
эх Паредеса бы вместо Ерохина ))
Internazionale Milano
сегодня в 17:55
Вся Россия, за Краснодар!
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