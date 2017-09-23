«Краснодар» - «Зенит»: стартовые составы

Обнародованы стартовые составы команд на матч 11-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит».
«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаозиньо, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
«Зенит» в этом поединке сыграет в белой форме.
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