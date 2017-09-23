«Ротор» одержал победу над «Кубанью»

В поединке 15-го тура ФНЛ «Ротор» одолел «Кубань».
Волгоград, стадион «Зенит»
«Ротор» – «Кубань» – 2:1 (1:1)
Голы: Султонов 8, Вотинов 65 - Обухов 39.
«Ротор»: Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Концедалов, Борзых (Крутов 84), Султонов (Кузнецов 89), Замалиев, Бирюков (Вотинов 56), Романенко
Главный тренер: Валерий Есипов.
«Кубань»: Дюпин, Бугаев, Байрыев, Марков, Бендзь (Клещенко 82), Гай (Маляров 65), Коновалов, Завезен, Алейник, Обухов, Гогниев (Лобкарев 75).
Главный тренер: Евгений Калешин.
Предупреждения: Алейник 56, Марков 58.
Судья: Сергей Куликов.
Напомним, что в 14-м туре «Ротор» сыграл вничью с «Авангардом», а «Кубань» - с «Факелом».
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