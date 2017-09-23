«Локомотив» на последних секундах вырвал победу у «Ростова»

В матче 11-го тура РФПЛ «Локомотив» в последней атаке забил единственный гол в матче.
Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2».
«Ростов» - «Локомотив» - 0:1 (0:0)
Гол: Эдер 90+3
«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Макеев, Паршивлюк, Байрамян, Юсупов, Гацкан, Могилевец, Калачев (Думбия 75), Ионов (Зуев 63), Бухаров (Дядюн 68).
Главный тренер: Леонид Кучук.
«Локомотив»: Гильерме, Михалик (Ан. Миранчук 46), Пейчинович, Кверквелия, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Миранчук (Эдер 77), Фарфан, Игнатьев, Лысов.
Главный тренер: Юрий Семин.
Предупреждения: Юсупов 35, Тарасов 53, Ан. Миранчук 72.
Судья: Роман Галимов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Урал» был сильнее «Тосно» (3:1).
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