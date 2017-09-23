«Локомотив» на последних секундах вырвал победу у «Ростова»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
19:00 сегодня Байер -:- Гамбург
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Валенсия
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
13:30 Матч завершен Сампдория 2:0 Милан
16:00 Матч завершен Верона 0:3 Лацио
16:00 Матч завершен Интер 1:0 Дженоа
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
14:00 Матч завершен Урал 3:1 Тосно
16:30 Матч завершен Ростов 0:1 Локомотив М
16:30 Матч завершен Уфа 1:0 Арсенал Т
19:00 сегодня Краснодар -:- Зенит
Россия. ФНЛ 2017/2018, 15 тур
13:00 Матч завершен Енисей 1:0 Крылья Советов
14:00 Матч завершен Ротор 2:1 Кубань
17:00 Матч завершен Зенит-2 2:1 Олимпиец
18:00 Закончился первый тайм Балтика 2:1 Томь
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
22:00 сегодня Марсель -:- Тулуза
  • Главные новости
  • Все новости
18:19
«Уфа» одержала минимальную победу над «Арсеналом»2
15:50
«Урал» переиграл «Тосно»51
15:26
«Сампдория» нанесла поражение «Милану»52
14:50
«Енисей» обыграл «Крылья Советов» и вышел на единоличное первое место в ФНЛ32
12:20
«Спартак» и «Ливерпуль» рассудят французы65
18:49
Сёмин: «Когда-то и „Локомотиву“ должно было повезти»0
18:47
«Зенит-2» добыл победу в матче с «Олимпийцем»1
18:44
МЮ на следующей неделе начнет переговоры с Де Хеа по новому контракту2
18:35
Милику может потребоваться операция1
18:33
Божович: «Сегодня нам не фартило»1
18:29
Матюиди: «Мог оказаться в „Ювентусе“ намного раньше»0
18:19
«Тамбов» обыграл «Волгарь», а также другие результаты 15-го тура ФНЛ12
18:10
Абу Диаби: «Это борьба всей моей жизни»2
18:04
Симеоне: «„Атлетико“ сумел извлечь пользу из трансферного запрета»5
17:56
«Интер» вырвал победу в конце матча с «Дженоа»31
17:53
«Краснодар» - «Зенит»: стартовые составы28
17:51
Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Верону»21
17:36
Червиченко: «Вокруг Федуна есть много желающих заработать»10
17:25
Роберт Фернандес: «Вся борьба „Барселоны“ с „Реалом“ еще впереди»8
17:24
Егор Иванов: «Матч получился не очень ярким и зрелищным»1
17:15
Тихонов: «„Крыльям“ немножко не хватило силёнок и концентрации»0
17:00
МЮ продал ван Нистелроя в «Реал», так как у игрока был конфликт с Роналду17
16:48
Тарханов: «Не только „Урал“ проседает после первых минут, „Спартак“ тоже»2
16:39
Парфёнов: «План на игру с „Уралом“ был победить, но провалились в начале встречи»4
16:33
«Ювентус» потерял Хёведеса на месяц2

«Локомотив» на последних секундах вырвал победу у «Ростова»

сегодня, 18:22
РостовРостов0 : 1ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

В матче 11-го тура РФПЛ «Локомотив» в последней атаке забил единственный гол в матче.

Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2».

«Ростов» - «Локомотив» - 0:1 (0:0)
Гол: Эдер 90+3

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Макеев, Паршивлюк, Байрамян, Юсупов, Гацкан, Могилевец, Калачев (Думбия 75), Ионов (Зуев 63), Бухаров (Дядюн 68).
Главный тренер: Леонид Кучук.

«Локомотив»: Гильерме, Михалик (Ан. Миранчук 46), Пейчинович, Кверквелия, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Миранчук (Эдер 77), Фарфан, Игнатьев, Лысов.
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Юсупов 35, Тарасов 53, Ан. Миранчук 72.

Судья: Роман Галимов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Урал» был сильнее «Тосно» (3:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Bayern Best
сегодня в 18:57
так ждал 0-0:(
ФанДжи ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:54
Jeck Denielse:
Как бы с возвращением Чорлуки и Ари Локомотив не вздумал на чемпионство претендовать...
Нет, Евгеша.


Можешь уже носить корону.

Хотя, мне понравилось, как настоящие петербуржцы вас уделали в кубке.
makkie ответил Sem25
сегодня в 18:54
Sem25:
Привет, Макс. Да, до того - выручил. Но мяч он точно этот должен был играть, хотя бы попытаться. Согласен, потому и попросили из Спартака.
Самое смешное, что Песьякова хотели оставить - запасным в Спартаке.
Но он сам отказался контракт продлевать и ушел за практикой. Молодец, получает ее, пусть и таким образом.

Сегодня скорее защита выиновата, нежели вратарь. Забыли, что Песьяков редко тащит.
ermak6848
сегодня в 18:53
Молодцы фк " Локомотив "!!!
Паровозов
сегодня в 18:53
А силенки то остались после кубка.
Sem25 ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:52
Jeck Denielse:
Как бы с возвращением Чорлуки и Ари Локомотив не вздумал на чемпионство претендовать...
Не волнуйся, Миллер позвонит Белозерову. Свои люди - Ленинградские. Все как надо решат.
ФанДжи ответил Ice van Reed
сегодня в 18:52
Ice van Reed:
Я не смотрел тот матч не могу судить, но смотрел этот, где с выгодных позиций либо по воробьям били, дибо мят уводили пока не закроет их соперник, 2006 год явный дог был у Ростова с ЦСКА, а сегодня локо приеждает в Ростов Локо который ф\аворит в матче имеет меньше всего шансов?! почти 1 к 4, это шутка?! Или это букмекерская контора спонсирующая клуб решила навариться! Касаемо дорого футбола, у меня тоже случай был воротчик соперника пропустил 6 мячей, его поменяли к нам он за матч сыграл на ноль, тут еще от команды зависит и кто в защите, хотя нужно подметить те кто против нас играли (занимались профессионально футболом, мы же чисто дворовики)
То есть, Гильерме за суперсейв тоже заплатили???

А если бы он не смог?

Я болею за ЛОКОМОТИВ с 1999 года, и ни разу нигде не кричал про договорняки, хотя мы дарили 4 очка вылетевшему Ротору, проигрывали вылетающему Уралмашу и лишались возможности стать чемпионом. Локомотив непредсказуем, я начал седеть в 22 года, болея за него, но про договорняки смешно слышать, учитывая, что после бабы у Локо нет денег.
Лестер 13 рус
сегодня в 18:51
А Ростовчанам удачи в кубке!
Killabyte
сегодня в 18:51
Почему начали нормально играть в атаку только на последних минутах?но молодцы конечно что бились до последнего и вырвали победу в этой вязкой тяжелой игре.Насчет Эдера надеюсь что гол придаст ему уверенности и поможет в дальнейшем,пора ему уже заиграть на уровне
Таганский ответил лошадка35
сегодня в 18:50
лошадка35:
ничего себе. а чем его команда перед тобой провинилась?) тем более, в ЛЧ, где дальше ЦСКА пока никто не проходил...
    Sem25 ответил makkie
    сегодня в 18:49
    makkie:
    Привет, Семен. Ну, справедливости ради, до этого Песьяков спас после удара Тарасова. Не зря же его из Спартака попросили - сколько лет был в команде, а спасал только по праздникам. Зато мандража было как у 16-летнего начинающего кипера :)
    Привет, Макс. Да, до того - выручил. Но мяч он точно этот должен был играть, хотя бы попытаться. Согласен, потому и попросили из Спартака.
    Ilya_1953
    сегодня в 18:49
    "Ростов" движется по инерции и скоро займет свое привычное место.
    Omloko
    сегодня в 18:46
    Игра была равная... Кучук молодец, из этих поленьев делает команду... Правильную тактику выбрал на матч, против техничных игроков только так и играть, если своих нет...А против нынешнего Ростова надо играть только за счет скорости... А скорости у Локо нет...Сказываются последние игры... Эдер конечно дерево еще то, но если будет забивать - простим...Локо хотел больше победить! Для тех, кто считает что матч договорной - на последних секундах в договорняках не забивают и не пропускают...Локо с важной Победой!
    лошадка35 ответил Таганский
    сегодня в 18:46
    Таганский:
    Ты научи свою команду играть, а не позорить страну в ЛЧ!! И еще, недоросль - научись писАть названия городов с большой буквы!! И хватит мне отвечать - ты мне не интересен.. Пшел вон!!
    ничего себе. а чем его команда перед тобой провинилась?)
    тем более, в ЛЧ, где дальше ЦСКА пока никто не проходил...
    Alex-96
    сегодня в 18:46
    Ну бывает же.... Локо повезло, ну и отлично！ А раз в год и Эдер стреляет！
    makkie ответил Sem25
    сегодня в 18:45
    Sem25:
    Действительно. Песьяков должен был играть этот мяч, снимать с головы нападающего. Стоял, футбол смотрел. Переклинило.
    Привет, Семен.

    Ну, справедливости ради, до этого Песьяков спас после удара Тарасова.
    Не зря же его из Спартака попросили - сколько лет был в команде, а спасал только по праздникам. Зато мандража было как у 16-летнего начинающего кипера :)
    Ice van Reed ответил ФанДжи
    сегодня в 18:45
    ФанДжи:
    То есть, матч Арсенал- Цска- 0:0 (заключительный сухарь Акинфеева в ЛЧ) тоже дог??? Игроки Арсенала специально не попадали с 3-х метров? Вчера мы играли во дворе 4 на 4. Мяч в ворота не шёл- и всё!!!! хоть тресни!!!!!! Зато мне 4 гола с рикошетов влетели. Продули 3:6 Тоже дог?
    Я не смотрел тот матч не могу судить, но смотрел этот, где с выгодных позиций либо по воробьям били, дибо мят уводили пока не закроет их соперник, 2006 год явный дог был у Ростова с ЦСКА, а сегодня локо приеждает в Ростов Локо который ф\аворит в матче имеет меньше всего шансов?! почти 1 к 4, это шутка?! Или это букмекерская контора спонсирующая клуб решила навариться! Касаемо дорого футбола, у меня тоже случай был воротчик соперника пропустил 6 мячей, его поменяли к нам он за матч сыграл на ноль, тут еще от команды зависит и кто в защите, хотя нужно подметить те кто против нас играли (занимались профессионально футболом, мы же чисто дворовики)
    Locomotive Breath
    сегодня в 18:44
    Тарасову надо сделать трепанацию мозга, что бы хоть чуть-чуть масла туда влить. Думал еще немного - и кочегарить нам в меньшинстве... Дима! Будь человеком!!!
    Owl Fake
    сегодня в 18:44
    Ещё и донный Эдер забил. Похоже судьба наградила его фартом за всех негров колониальной эпохи.
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:43
    Как бы с возвращением Чорлуки и Ари Локомотив не вздумал на чемпионство претендовать...
    cska.78
    сегодня в 18:43
    Паровозов с победой!
    Таганский ответил Воин666
    сегодня в 18:43
    Воин666:
    У меня всё хорошо. Наша команда готовится к ЛЧ и победе в чемпионате России, а вы готовитесь к ФНЛ.
      Филипповых
      сегодня в 18:42
        Gotlib
        сегодня в 18:41
        Молодец,Палыч! Эх,Сёма...там мы были дома. )))
        Sem25 ответил makkie
        сегодня в 18:41
        makkie:
        Странная концовка от Ростова, Локо дважды мог забивать в одной атаке - в итоге и забили. Потом показали Песьякова - ему вообще пофиг было после матча :))) Паровозов с победой (кроме одного глорихантера, сами знаете кого).
        Действительно. Песьяков должен был играть этот мяч, снимать с головы нападающего. Стоял, футбол смотрел. Переклинило.
        juchok ответил Lexx123
        сегодня в 18:41
        Lexx123:
        Будем надеяться
        удачи! я седня за Краснодар болею!
        Eezila ответил ФанДжи
        сегодня в 18:40
        ФанДжи:
        Сама по себе голевая атака понравилась. Мяч должен был влетать в ворота и раньше, но, в целом, вопросов много к атаке (прострел Миранчука и молчание 1-го тайма)
        Да, по поводу простояла Миранчука - походу, кроме Фарфана, все понимали, что будет делать близнец.
        Воин666 ответил Таганский
        сегодня в 18:40
        Таганский:
        Абсолютно спокоен - как у тебя, после вчерашнего с Динамо.. А, малыш??)) Или же ты еще метишь в чемпионы??
          EGF555LOKO1
          сегодня в 18:39
          Ура конечно!
          Даже не хочу больше нудеть про нападение Локомотива. И так это делаю постоянно, начиная с 2-3 туров, когда после победы над ЦСКА все просто ликовали на СОККЕРЕ! А что там сделал Локо кроме реализации грубейших ошибок армейцев? Правда боролись как сегодня по полной. Поэтому и победили.
          Всех с победой. Спасибо нашему Локомотиву за позитивное настроение перед рабочей неделей. Всем добра и удачи в добрых начинаниях. До встречи на СОККЕРЕ на еврокубках. Удачи всем нашим клубам!
          Таганский ответил Воин666
          сегодня в 18:39
          Воин666:
          Все горишь после поражения 0:2?
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100