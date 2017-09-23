«Зенит-2» добыл победу в матче с «Олимпийцем»

«Зенит-2» одержал победу над «Олимпийцем» (2:1) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский МСА»
«Зенит-2» - «Олимпиец» 2:1 (1:1)
Голы: Сиротов 38, Панюков 65 - Сорочкин 43.
«Зенит-2»: Кизеев, Зуев, Круговой, Рукас, Мусаев (Соловейчик 65), Сиротов, Горулев, Камышев (Пенчиков 46), Панюков, Еловских, Крапухин (Андреев 46).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
«Олимпиец»: Анисимов, Маляров, Филин, Абрамов, Хрипков, Ламбарский (Манзон 75), Щербак (Гогберашвили 69), Горбунов, Фомин, Аюпов, Сорочкин (Беляков 69).
Главный тренер: Николай Писарев.
Предупреждения: Горулев 23, Мусаев 58 - Хрипков 51, Маляров 64.
Судья: Николай Волошин.
Ранее «Енисей» обыграл «Крылья Советов» (1:0) и вышел на единоличное первое место в ФНЛ.
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