Булатов: «ЦСКА может побороться за победу в матче с „Манчестер Юнайтед“»

Известный в прошлом футболист Виктор Булатов оценил шансы ЦСКА в ближайших матчах Лиги чемпионов.

«У ЦСКА более радужные шансы, чем у „Спартака“. Больше опыта выступлений в Лиге чемпионов, сыгранный состав. Считаю, что ЦСКА может побороться и за победу в матче с МЮ».

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл на выезде «Бенфику» (2:1).

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