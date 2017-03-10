Булатов: «ЦСКА может побороться за победу в матче с „Манчестер Юнайтед“»

Известный в прошлом футболист Виктор Булатов оценил шансы ЦСКА в ближайших матчах Лиги чемпионов.
«У ЦСКА более радужные шансы, чем у „Спартака“. Больше опыта выступлений в Лиге чемпионов, сыгранный состав. Считаю, что ЦСКА может побороться и за победу в матче с МЮ».
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл на выезде «Бенфику» (2:1).
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Удачи ЦСКА!
Удачи ЦСКА!
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