Шалимов: «„Зенит“ - один из фаворитов чемпионской гонки»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча чемпионата России с «Зенитом» (0:2) назвал питерский клуб одним из фаворитов в борьбе за титул.

«„Зенит“ - фаворит. Мы смотрим все игры Премьер-Лиги. Единственное, „Зениту“ может помешать игра на 2 фронта, но по составу у него квалифицированная команда. Еще много играть, никто не скажет, насколько футболисты готовы держать бремя первого места. Мне кажется, „Зенит“ - один из фаворитов. Повторюсь, еще долго играть, и „Зенит“ еще будет терять очки, но кто за ним будет идти, эта группа из 4-5 команд - вопрос.

Мы не будем ни на что замахиваться, идем от игры к игре. Столкнулись с тем, что после победы все хорошо, после поражения - все плохо. Надо уйти от такого состояния. Дальше не смотрим. Мы играем и хотим побеждать».

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