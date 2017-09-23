Ерохин: «Самое главное, что „Зенит“ победил»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0).

«Самое главное, что победили в матче с прямыми конкурентами, заработали 3 очка. То, что мы повели после первого тайма 2:0 — это было преимущество для нас. Но как показывают последние матчи, некоторые команды не всегда могут удержать такое преимущество. Поэтому нужно было сконцентрировано играть до последней минуты», - сказал Ерохин.

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