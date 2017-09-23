Манчини: «„Зенит“ доминировал большую часть матча»

Рулевой «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Краснодаром» (2:0) в 11-м туре РФПЛ заявил, что его команда доминировала в течение большей часть игры.

«В первую очередь хочу сказать, что это просто удивительный стадион. Очень красивый. Те, кто были причастны к его строительству, большие молодцы.

Я считаю, что мы доминировали большую часть матча. Первый тайм мог и должен был закончиться со счетом 3:0. У „Краснодара“, несмотря ни на что, очень сильная команда, у которой прекрасный тренер. Это нормально, что они доставили нам массу неприятностей во втором тайме. Во второй половине встречи мы могли как забить третий гол, так могли и пропустить. Дважды нас спасал Лунев».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте