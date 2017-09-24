ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» рассудят шведы

Бригада арбитров из Швеции во главе с Йонасом Эрикссоном назначена на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед».
В роли ассистентов Эрикссона выступят Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк.
Известный в прошлом футболист Виктор Булатов верит, что ЦСКА может побороться за победу в матче с „Ман Юнайтед“.
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Сегодня 12:45, редактировал Сегодня 12:45
Понтус, ФААААС!!!!
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Газзаев, разлогинься.
Сегодня 12:45, редактировал Сегодня 12:45
Понтус, ФААААС!!!!
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Газзаев, разлогинься.
Желаю Любимому клубу " ЦСКА " - ПОБЕДЫ !!!
Желаю Любимому клубу " ЦСКА " - ПОБЕДЫ !!!