ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» рассудят шведы

Бригада арбитров из Швеции во главе с Йонасом Эрикссоном назначена на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед».

В роли ассистентов Эрикссона выступят Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк.

Известный в прошлом футболист Виктор Булатов верит, что ЦСКА может побороться за победу в матче с „Ман Юнайтед“.

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