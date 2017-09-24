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ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» рассудят шведы

сегодня, 12:25
ЦСКАЦСКА-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед27.09.2017 в 21:45 Не начался

Бригада арбитров из Швеции во главе с Йонасом Эрикссоном назначена на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед».

В роли ассистентов Эрикссона выступят Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк.

Известный в прошлом футболист Виктор Булатов верит, что ЦСКА может побороться за победу в матче с „Ман Юнайтед“.

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Все комментарии
FROLL 001
сегодня в 13:10
Удачи Армейцам. Достойно выступить против грозного соперника.
Московские бабушки ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 13:07
Дед за ЦСКА:
Арбитров, как и родителей, не выбирают. только пусть им не напоминают о Полтаве, могут обидеться.))) Удачи ЦСКА!
деда, ты в русско-шведской войне воевал?
Московские бабушки
сегодня в 13:05
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:05
    Арбитров, как и родителей, не выбирают. только пусть им не напоминают о Полтаве, могут обидеться.))) Удачи ЦСКА!
    Казанский
    сегодня в 13:04
    Старый мобильный телефон будет судить игру братьев Березуцких и Игнашевича?
    Мельгарехо ответил The Frei
    сегодня в 12:59
    The Frei:
    Понтус, ФААААС!!!!
    The Frei
    Сегодня 12:45, редактировал Сегодня 12:45
    Понтус, ФААААС!!!!
    --------------------------------------------------------------
    Газзаев, разлогинься.
    RussianHorse ответил 311
    сегодня в 12:55
    311:
    Или Ибрагимович!)
    Он играть не будет, но пообщаться то никто не запрещал)
    Суеверный
    сегодня в 12:55
    Понтус Вернблум имеет карт-бланш? Если у него нет дисквы.
    The Frei
    сегодня в 12:45
    Понтус, ФААААС!!!!
    Jum13 ответил 311
    сегодня в 12:40
    311:
    Или Ибрагимович!)
    Он пока "вне игры" )))
    ermak6848
    сегодня в 12:38
    Надеюсь, что матч будет не предвзятым ( по политическим взглядам...)
    Желаю Любимому клубу " ЦСКА " - ПОБЕДЫ !!!
    311 ответил cska plus
    сегодня в 12:35
    cska plus:
    Нормально, Понтус с ними пообщается по землячески.
    Или Ибрагимович!)
    Остапчук 67
    сегодня в 12:33
    Может еще раз повезет?
    Т34 ответил cska plus
    сегодня в 12:30
    cska plus:
    Нормально, Понтус с ними пообщается по землячески.
    Как бы они вам Полтаву не припомнили.
    Kerri
    сегодня в 12:29
    Армейцам удачи!
    cska plus
    сегодня в 12:27
    Нормально, Понтус с ними пообщается по землячески.
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